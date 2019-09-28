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銅門刀師傅鍾明智 承襲家族技藝一甲子

2019-09-28 19:42中央社 花蓮縣28日電

今年70歲的鍾明智是秀林鄉銅門刀師傅，承襲祖父及父親打鐵技術，自稱中了山刀的毒，不打鐵全身不舒服，練就精湛手藝，今受邀參加花蓮文化局聯展，介紹銅門刀製程、展示作品。

鍾明智從6歲開始，就在父親身邊幫忙打鐵，從有記憶以來就是在這間祖父留下來的打鐵店工作，敲敲打打60多年過去了。鍾明智接受中央社記者採訪表示，以前打鐵為了賺錢養家，現在打鐵為了傳承文化、技術。

鍾明智說，山刀是原住民的第2個生命，沒有山刀，就沒辦法好好生活，原住民族冶鐵技術最早從荷蘭殖民時期開始，在日治時期更加純熟，父親過去曾獲日本政府肯定，招募幫忙製作武士刀、戰場兵器。

鍾明智說，打鐵沒有課本教，鋼鐵燒得紅紅的，該燒到什麼程度、什麼時候該泡水冷卻，全靠經驗、眼力判斷，還得忍受高溫的工作環境，曾憂心這技術沒人要學，還好孩子、女婿願意回來學習，自己退居幕後，維持每天2、3支產量。

談起銅門刀製作過程，鍾明智如數家珍，停不下來，其實他的左邊耳朵失去聽力，心臟才開過刀，腰也使不上力，但一天不打鐵，全身都不舒服，像是中了山刀的毒。

鍾明智接受太魯閣族藝術家東冬．侯溫邀請，參加「紅荒之力－銅門刀及都蘭編織展」展示打鐵紀錄照片及頭目刀、勇士刀、實用刀等作品，即日起至12月25日在花蓮縣石雕博物館第2企劃室展出。

原住民太魯閣族

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