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個資護過頭？攝影賽首獎陳小姐 律師：真實姓名昭公信

2019-09-28 12:16聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣政府財經處配合經濟部政策舉辦「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，昨天公布前三名得獎人竟是陳小姐、毛先生、蔡先生，有如司法判決書裡的陳○○，有公布跟沒公布一樣；律師吳漢成說，縣府誤解個資法意涵，比賽就應公告真實姓名才能昭公信。

負責主辦的台東縣政府縣府財經處處長盧協昌表示，未公布得獎者的真實姓名，是基於個人資訊保護法規定，無法公布得獎者全名。

但律師吳漢成表示，台東縣政府誤解個人資料保護法意涵，一般比賽本來就要合理公布得獎名單姓名，這沒什麼不對，否則容易被人質疑黑箱作業，只要不在名字後面，加註住居址、身分證字號、出生年月日、電話等資料，就沒有違法問題。

台東縣今年首次舉辦「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，競賽十分踴躍，經過2個月的徵件以及資格審查後，共有39件優秀作品進入9月23日複選。

縣府昨天（27日）下午公布前三名得主：第1名陳小姐，作品「風力裝置」、第2名毛先生，作品「地熱溫泉」、第3名蔡先生，作品「再生．空拍」，全台攝影界都在猜陳小姐、毛先生及蔡先生是誰？真有其人？

攝影玩家莊姓男子說，多數參加攝影比賽者，就想獲得這個榮耀及肯定，最好能讓大家都知道，「台東那麼多陳小姐，到底是那個陳小姐」，有公布等於沒公布。

台東縣「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，縣府公布第一名作品「風力裝置」攝...
台東縣「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，縣府公布第一名作品「風力裝置」攝影者：陳小姐，引起部分民眾批評「那麼多陳小姐到底是那個陳小姐」。圖／台東縣政府提供
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台東縣「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，縣府公布前三名得主，因都只有姓沒...
台東縣「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，縣府公布前三名得主，因都只有姓沒有全名而惹議。記者羅紹平／翻攝
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攝影比賽台東再生能源

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