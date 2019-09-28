不老騎士為愛千里 開展9天環島追夢旅程

2019-09-28 12:26 中央社 台中28日電



26名平均73歲的不老騎士，今天從台中市出發展開9天1090公里的環島追夢旅程，將挑戰南迴公路、蘇花公路及北宜公路等，期待號召大家關注長輩用餐需求與健康議題。

由弘道老人福利基金會舉辦的不老騎士2.0版─「不老騎士、為愛千里」活動，首日從台中市出發，將一路南下，沿途行經彰化縣溪湖糖廠、雲林縣三和老人長期照顧中心，傍晚抵達嘉義市，完成第一天120公里的追夢旅程，預計10月6日回到台中市。

弘道基金會表示，這場活動獲得許多企業單位大力相挺，還有來自全國各地的年輕志工們紛紛向公司請假，騎著自己的寶貝愛車，不為飆車，只為陪伴長輩們追夢，同時大家更是出錢出力，一起響應今年的公益行動，連結各地資源一起展開募款行動。

專程從美國飛回台灣的張建華，今年是第3度擔任不老騎士志工。她說，小學三年級就全家移民美國，雖然在台北還有親戚，但以往幾乎3、4年才回台灣一次，現在為了加入不老騎士擔任志工，越來越常回台灣，去年底換工作時，擔心自己剛進公司無法請長假，還特別先預告自己每年9月「一定」要請假2週回台擔任志工。

今年參與的不老騎士當中，最高齡的是94歲的郭深森，身體依舊硬朗的他說，「我要一直騎到100歲」。其實他曾在2013年以89歲的年紀報名第4屆不老騎士，當年面試時，他就相當有信心的說，「我年紀最大，身體又很好，不錄取我要錄取誰呢？」

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，2007年弘道啟動第一屆不老騎士歐兜邁環台行動，讓社會大眾看見長輩依然擁有追求夢想的熱情與完成夢想的實踐能力；而2019的「不老騎士2.0版」特別結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」募款行動，希望籌募新台幣940萬元，預計幫助16萬人次的獨居弱勢長輩，截至27日共募得300萬元，尚缺640萬元。