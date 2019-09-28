「宋家味兒」傳承老奶奶手藝 劍蝦韭黃水餃有基隆海味

2019-09-28 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



「宋家人吃什麼，客人就吃什麼」，基隆市宋文森、宋修宇父子傳承宋家奶奶的好手藝，在基隆市開店賣水餃和麵食，店名就叫「宋家味兒」，既是對自家理料有信心，也是傳承宋家對食材及洗菜等前置作業的堅持。

宋文森的媽媽宋王惠敏是山東人，今年89歲，曾在祥豐街、立德路開店賣水煎包、蔥油餅和水餃，但因身體出狀況，人手又不夠停業。6年前宋文森離開金融業職場，與太太做起冷凍水餃生意，慢慢打響宋家水餃名號，不定期會接到台北101管理部和台北金融界宅配訂單。

宋文森說，為了讓更多人品嘗媽媽料理，3年前和兒子在信二路開店，除了賣水餃，也賣牛肉麵、排骨麵和炸醬麵等麵食。因為水餃、麵食都來自媽媽的手藝，因此取名為「宋家味兒」。

宋家水餃內餡有高麗菜豬肉、韭菜豬肉，還有民眾不常吃到的劍蝦韭黃。10顆60元的豬肉水餃是主力產品，劍蝦水餃10顆110元，宋文森原本擔心單價偏高，市場接受度不高，但因從漁船買來的劍蝦有「海味」，3年下來已培養一群老主顧。

林文森說，媽媽教家人做水餃，除了用不同筋度麵粉桿麵皮，增加Q度，更要求高麗菜要一片片、韭菜要一根根清洗。從漁船買來的劍蝦，也是在做水餃前解凍，一隻隻剝殼、挑出沙腸。這些過程客人看不見，但宋家奶奶的用心堅持，客人品嘗時就能感受得到。

宋家味兒

地址：基隆市信二路37號

電話：(02)2424-6248

宅配電話：0930-924792