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到底誰得獎 台東攝影賽得獎者是陳小姐毛先生

2019-09-28 10:58中央社 台東縣28日電

台東縣政府公布再生能源攝影比賽得獎名單，第1名是陳小姐、第2名毛先生、第3名蔡先生。但由於只有姓，沒有名字，攝影界都在猜是誰。

台東縣政府首次舉辦「看見台東綠能之美再生能源靜態攝影比賽」，競賽十分踴躍，經過2個月徵件以及資格審查後，共有39件優秀作品進入9月23日複選。

台東縣政府昨天公布前3名，第1名作品名稱為「風力裝置」，攝影者是陳小姐；第2名作品名稱為「地熱溫泉」，攝影者是毛先生；第3名作品名稱為「再生．空拍」，攝影者是蔡先生。

台東縣政府財政與經濟發展處表示，第1名得主陳小姐主題是三和海濱公園風力裝置，良好的構圖技巧並兼具美感元素，還把充滿台東風情的漁船海景入境，作品暗部明顯，且整體色彩捕捉也很合理，實至名歸。

第2名的毛先生主題是地熱溫泉綠能發電，緊抓台東特色；第3名的蔡先生以空拍取景，整體呈現出台東的好山好水。

得獎名單公布後，今天引起攝影界騷動，大家都在猜到底得獎者是誰。也有民眾在問，陳小姐、毛先生、蔡先生到底是誰，為何不公布全名。

喜歡攝影的莊姓民眾說，大部分參加攝影比賽者，就是要獲得這個榮耀，獲得肯定，巴不得被廣為宣傳，「台東那麼多陳小姐，到底哪個陳小姐」，有公布等於沒公布。

負責主辦的縣府財經處長盧協昌表示，基於個資法無法公布得獎者全名。

律師吳漢成接受中央社記者訪問時表示，台東縣政府誤解個人資料保護法，一般比賽本來就要合理公布得獎名單姓名，這沒什麼不對，這樣比賽也才有客觀性，不然會被認為黑箱作業，「只要不要在名字後面加出生年月日等資料就沒問題」。

攝影比賽台東空拍

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