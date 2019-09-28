影／宜蘭祭孔 首位女縣長首位女正獻官

2019-09-28 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣紀念「大成至聖先師孔子2570年誕辰釋奠典禮」，今早6點20分在宜蘭市孔廟舉行。

縣長林姿妙擔任正獻官，她是宜蘭縣首位女縣長，因此也成為宜蘭祭孔有史以來首位主祭。

不過，她祭典遲到，在亞獻禮時才到，之前儀式先由民政處長游宏隆代「禮」，她接續完成。

祭孔典禮順利完成，而昨天到今晨都持續滂沱大雨，因祭孔典禮除孔廟大成殿等建築外，相關禮儀與觀禮大都在戶外，縣政府擔心今天下雨，會影響祭孔，但幸運的是，祭孔時，陰天但無雨，直到祭孔，發完智慧糕，整理好場地與撤場，才又下雨。

今天宜蘭祭孔由國立宜蘭高商國樂社師生任樂生，演奏悠揚古樂，宜蘭市力行國小跳六佾，全依三獻古禮進行。

縣長林姿妙擔任正獻官、教育處長王泓翔擔任糾儀官，多名校長或老師，還有士、農、工、商等各界代表擔任分獻官。

今年祭孔，孔子第74代嫡孫孔繁鐸參與。

同時，分別來自墨西哥、中文姓名黃芸一、與來自巴西、中文姓名楊宜嵐，是宜蘭高商兩名外籍交換學生，今天持鼓，體驗祭孔文化，典禮都大讚很有趣、很喜歡，對於孔子，她們說，中文老師告訴她們，孔子是偉大的教育家。

今年祭孔典禮中，節孝祠主祭官由剛榮獲今（108）年孝行獎楷模林金田擔任，以表示對其事親至孝品德感佩。

典禮結束，依往例致贈民眾「智慧糕」，取同沾先師聖德之意。