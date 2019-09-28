影／宜蘭祭孔 首位女縣長首位女正獻官
宜蘭縣紀念「大成至聖先師孔子2570年誕辰釋奠典禮」，今早6點20分在宜蘭市孔廟舉行。
縣長林姿妙擔任正獻官，她是宜蘭縣首位女縣長，因此也成為宜蘭祭孔有史以來首位主祭。
不過，她祭典遲到，在亞獻禮時才到，之前儀式先由民政處長游宏隆代「禮」，她接續完成。
祭孔典禮順利完成，而昨天到今晨都持續滂沱大雨，因祭孔典禮除孔廟大成殿等建築外，相關禮儀與觀禮大都在戶外，縣政府擔心今天下雨，會影響祭孔，但幸運的是，祭孔時，陰天但無雨，直到祭孔，發完智慧糕，整理好場地與撤場，才又下雨。
今天宜蘭祭孔由國立宜蘭高商國樂社師生任樂生，演奏悠揚古樂，宜蘭市力行國小跳六佾，全依三獻古禮進行。
縣長林姿妙擔任正獻官、教育處長王泓翔擔任糾儀官，多名校長或老師，還有士、農、工、商等各界代表擔任分獻官。
今年祭孔，孔子第74代嫡孫孔繁鐸參與。
同時，分別來自墨西哥、中文姓名黃芸一、與來自巴西、中文姓名楊宜嵐，是宜蘭高商兩名外籍交換學生，今天持鼓，體驗祭孔文化，典禮都大讚很有趣、很喜歡，對於孔子，她們說，中文老師告訴她們，孔子是偉大的教育家。
今年祭孔典禮中，節孝祠主祭官由剛榮獲今（108）年孝行獎楷模林金田擔任，以表示對其事親至孝品德感佩。
典禮結束，依往例致贈民眾「智慧糕」，取同沾先師聖德之意。
宜蘭縣政府民政處表示，教育是百年樹人大計，擔負著國家人才培育、繼往開來的生續發展，教師們更肩負著「傳道、授業、解惑」的責任，更是國家社會的中流砥柱，孔子「有教無類」及「誨人不倦」的精神，更是所有所有教育工作者的圭臬。
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