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中橫慈恩段搶修 後天起縮短交管

2019-09-28 00:10聯合報 記者王燕華／花蓮報導

公路總局前天爆破中橫公路慈恩路段上邊坡巨石，讓災後搶修工程得以順利進行。圖／公路...
公路總局前天爆破中橫公路慈恩路段上邊坡巨石，讓災後搶修工程得以順利進行。圖／公路總局太魯閣工務段提供
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台8線中橫公路慈恩路段15日嚴重崩坍，雖然2天後搶通，但為執行災後搶修工程，公路單位採每2小時放行10分鐘交管。太魯閣工務段前天爆破慈恩段上邊坡一塊巨石，讓搶修工程順利進行，昨宣布從30日起，縮短交管時間，改每小時放行10分鐘。

太魯閣工務段表示，慈恩路段17日搶通後，災後搶修工程持續進行，因路幅窄，大型機具進不去，由工人以垂吊方式持續清理前後5公里的上邊坡浮石，並在施工期間的上午7時30分至下午5時30分，於台8線116公里至153公里處的關原至洛韶路段，實施每2小時放行10分鐘的交通管制，夜間則視情況預警性管制。

段長陳麗華說，公路單位清除浮石時發現，該路段上邊坡有一顆大石頭，長寬各約2.5公尺、高5公尺，威脅工人安全。前天以炸藥爆破後，順利清除巨石。

陳麗華表示，這顆大石頭清除，讓災修工程可以順利進行，昨天團隊冒雨施工，再將邊坡面浮石清除，刷坡工作暫告一段落，將進入下一階段的邊坡保護工程，配合工程需要，30日起，改採周一至周五每天上午7時30分至下午5時30分，每1小時放行10分鐘，不過，災後搶修作業持續中，用路人如無必要，盡量不要行駛這個災害路段。

災後太魯閣中橫公路

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