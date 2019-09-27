影／基隆雨狂下 八堵火車站前淹水半個輪胎高

2019-09-27 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆、東北角今天受東北季風及颱風外圍環流影響，不斷出現間歇性大雨，八堵火車站前八堵路今晚淹大水，水淹半個輪胎高，淹水範圍約有上百公尺，差點車輛不能過，一度造成交通受阻，到晚上7點半水仍未退去，居民懷疑排水系統堵塞。

「水都淹起來了，雨像用倒的」八堵火車站前等車的民眾說，今天晚間6點多雨狂下，火車站前一片汪洋，約有半個輪胎高，不少機車大雨中涉水而過，水花四濺，公車都差點不敢過，後來雨勢稍退，汽機車才放慢速度緩緩駛過。到晚上7點時又下很大的雨，水又一度漫起來。

根據中央氣象局觀測資料，今天晚上5到6時基隆時雨量58毫米，不少人都在臉書社群留言「淹水了，八堵路淹到腳踝」、「下班時下暴雨，太誇張」、「水很深」、「20多輛機車都泡水」。七堵的時雨量更高達91毫米。

市府表示，八堵火車站對面一直到高架橋下方地勢較低，周邊山坡雨水會往這兩處集中，逢大雨易淹水。市府說，已向中央爭取6000萬餘元經費改善，預計明年7月完工，目前工程還在進行中。

火車站對面附近一間商家說，「水都淹到家門口，差點淹入，排水系統有問題，7點多雨停水仍未退去，怕今晚雨會不會下得更大，大家都很擔心」。

東北角也有大雨，上游持續3小時強降雨量達64毫米，致基隆河水位高漲，員山子於今天下午2時55分開始分洪，最大分洪量達每秒59立方公尺，下午5時25分結束分洪，分洪體積量達23.6萬立方公尺，有效降低下游基隆河水位。

第十河川局表示，員山子分洪道分洪期間於今天下午3時20分達最高水位63.7公尺，將基隆河每秒219立方公尺流量中的27％分流至東海；最大分洪量達每秒59立方公尺，為設計分洪量(每秒1310立方公尺)的4.5％。總計分洪時間達2.5小時，分洪體積達23.6萬立方公尺，為今年度第2次分洪，自93年應急分洪以來第50次分洪。