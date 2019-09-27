全國國小潔牙賽基隆奪甲乙組冠軍 締造全國三連霸

2019-09-27 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市代表隊參加2019年全國國小潔牙觀摩賽，成功國小獲甲組冠軍、二信國小乙組稱霸，基隆市締造全國三連霸。

教育處表示，為鼓勵學生建立良好潔牙習慣，市府與基隆市牙醫師公會合作，持續推動校園潔牙推廣並辦理全市潔牙觀摩比賽，近幾年成績裴然，並且將潔牙習慣落實。參加選手經過校內初賽、市級複賽，通過層層關卡後所選出，因此有好成績，不負眾望。

今年全國國小潔牙觀摩賽今天在桃園市小巨蛋體育館舉行，全台20縣市46校共404名的小選手同場比賽潔牙知識及技巧，來自蒙古國烏蘭巴托市那拉汗區蒙古國小的學童來台觀摩。基隆參賽隊伍是乙組二信國小、甲組成功國小及仁愛國小代表基隆參賽。

經過口腔保健知識測驗、牙線操作、刷牙技巧、牙菌斑指數四個部分的評比，成功國小及二信國小靠著平時的熟練與穩定的表現，勇奪甲、乙組總冠軍。仁愛國小也獲得乾淨組前三名，成功國小潔牙海報設計獲得第三名。

當宣布的奪冠的剎那，現場師生振奮鼓舞，欣喜若狂，指導的護理師也激動得流下淚水。此外，本屆觀摩賽甲乙組再次奪冠，也締造本市代表隊於全國國小潔牙觀摩賽三連霸佳績。