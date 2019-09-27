花蓮中華路平交道發生死亡事故 縣議會會勘要求改善

2019-09-27 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市中華路平交道本月6日發生小轎車闖越平交道，被火車撞翻，轎車駕駛死亡意外。縣議會專案小組今天下午會勘，質疑事故時紅外線障礙偵測器未發揮功能，提醒火車司機員煞車減速；專案小組作出該平交道增設保全人員等決議，要求台鐵改善，提升安全性。

專案小組召集人徐雪玉，及縣議員吳東昇、周駿宥、李正文、吳建志、張美慧等人，今天下午會同台鐵花蓮電務段長范國豐，會勘中華路平交道設施。

徐雪玉等人質疑，台鐵在平交道設有紅外線感應的障礙偵測器，當時小轎車從睦和街駛出，車頭卡在鐵軌上，偵測器如果正常啟動，感應到障礙物，應可通知附近列車司機員減速。從事發時監視畫面來看，當時明明有40秒可以拯救小轎車駕駛，但列車未減速，釀成憾事。

縣議員吳建志說，該處平交道安全設施出了問題，這次撞上的是小轎車，若撞上的是油罐車呢？恐怕附近民宅、用路人都要受害。

對於事發至今已過3星期，當天被撞壞一支紅外線障礙偵測器遲未修復，也讓議員們不滿，認為台鐵不重視通行安全。專案小組作成決議，要求台鐵在該平交道增設保全、儘快修復偵測器，並改善睦和街與中華路的路口。

台鐵花蓮電務段長范國豐表示，該路口有兩組共12支障礙偵測器，鐵軌南北兩側各一組，每組6支，分成發跟收各3支，今天實地測試，紅外線障礙偵測器有正常啟動。

范國豐說，平交道啟動、兩側遮斷桿下降後，紅外線會自動啟動，若偵測到平交道有障礙物卡住不動，會主動發送訊號給1.5公里內的列車，提醒司機員減速。