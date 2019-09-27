中橫慈恩路段搶修推進 炸藥爆破清除巨石

2019-09-27 13:37 中央社 花蓮縣27日電



中橫公路台8線131公里處慈恩路段上邊坡15日嚴重崩坍，至今維持2小時放行10分鐘交管。公路單位昨天突破工程困境，以炸藥清除高度超過1層樓的巨大危石，推進搶修進度。

交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華今天接受中央社記者採訪時指出，路段崩坍約2天後搶通，但路面維持管制放行，因路幅不寬，大型機具無法進入，崩坍路段上邊坡以「蜘蛛人」方式搶修，由10名工人垂吊在陡坡清除崩坍處前後5公里上邊坡浮石。

陳麗華表示，浮石清除過程發現一處巨大危石，長寬約2.5公尺、高5公尺，最高點距路面約200公尺，因體積太大，人工無法清除，但高掛在上頭威脅工人施工安全、延宕搶修期程，昨天經由專業單位開炸清除，順利排除巨石，讓刷坡工程得以持續進行。

陳麗華說，巨石清除後，有效推進修復工程，預計刷坡完成後，將進行掛網、噴漿等加固工作，目前管制路段從116公里至153公里處關原至洛韶路段。

台8線慈恩路段交通管制放行時間為7時30分、9時30分、11時30分、13時30分、15時30分、17時30分，每次放行10分鐘；晚間是否實施預警性封閉，視日間刷坡結果另行公布。