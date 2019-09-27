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來自地下的歷史講座秒殺 基隆文化局：開放現場報名

2019-09-27 12:41聯合報 記者吳淑君╱即時報導

明天首場講座，由執行和平島聖薩爾瓦多城暨修道院考古計畫的臧振華所長，與大家分享「...
明天首場講座，由執行和平島聖薩爾瓦多城暨修道院考古計畫的臧振華所長，與大家分享「來自地下的歷史：和平島的過往雲煙」。圖／基隆市文化局提供
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基隆文化局「大基隆歷史場景再現整合計畫」考古專場系列講座，明天登場，邀請許多重量級學者專家參與，獲得熱烈迴響，11場次秒殺，為讓更多人能參與這系列精采的考古與歷史講座，基隆市文化局緊急加開席位，每場次再開放20個名額，讓民眾現場報名。

基隆市文化局長陳靜萍指出，9月28日至12月7日，每周六下午1點半至4點半舉辦，在基隆長榮桂冠酒店19樓會議廳(僅11月2日場次地點位於見書店)，共舉辦11場系列講座。

從史前考古起頭，帶領聽眾認識前人留下的遺跡，研究斑駁的古地圖，漫遊西班牙人與荷蘭人的蹤跡、清代起構築的砲台堡壘、日治時期的熱鬧街市、戰後的復興。

主講人大有來頭，包括國立清華大學人類學研究所所長臧振華、國立成功大學考古學研究所所長劉益昌、清大歷史研究所副教授李毓中、中研院台灣史研究所副研究員詹素娟、鄭維中、翁佳音、陳宗仁；北藝大建築與文化資產研究所教授戴寶村等知名學者。

講座訊息上周於基隆文化資產臉書等社群發布後反應熱烈，各場次40個名額都已秒殺，為使更多市民能參與，文化局緊急加開席位，開放20個名額（見書店為10名）供現場報名。

明天首場講座，由執行和平島聖薩爾瓦多城暨修道院考古計畫的臧振華所長，與大家分享「來自地下的歷史：和平島的過往雲煙」。

希望透過考古與歷史等專業性話題，聽聽各領域的專家學者分享他們心中的基隆故事。帶大家一步步探尋迷人的基隆史。

洽詢電話：柯小姐/02-22465585

基隆考古文化局

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