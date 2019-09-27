影／58年前教師節捨身救人 吳振立義人碑遷建出生地

2019-09-27 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



民國60年9月28日教師節，當時就讀宜蘭國中三年級的吳振立，正要從宜蘭市回到礁溪二結村，但因前一天颱風過境，中山橋洪水未退，他目擊到同樂國小四年級陳姓女童在宜蘭河裡載浮載沉，立即跳入河水中救人，水流湍急，兩人都不幸滅頂。

各界感念吳振立捨身救人的善行，紛紛捐款，在宜蘭市中山公園設立「吳振立義人紀念碑」，餘款則在其母校宜蘭國中成立獎學金，希望讓吳振立先生的義舉流傳後世。

去年（107年）宜蘭市公所市民之森第三期工程動工，吳振立先生的妹婿陳茂盛向市公所請願，希望趁中山公園改建時，能將該座紀念碑遷移至吳振立先生出生地旁，以便家屬就近維護追思。

市公所全力協助完成紀念碑遷移，「宜蘭縣義人吳振立教育協會」召集人李錦昌與義人家屬並成立「吳振立紀念碑暨獎學金管理委員會」，延續世間對吳振立先生義人義舉的追思緬懷，樹立社會向上提升的典範。

紀念碑遷回吳振立位在礁溪鄉二結村二結路出生地，今天揭碑，也補發吳振立畢業證書。

「媽媽，今天我把振立帶回家！」吳振立好友李錦昌促成遷碑回家，讓吳振立媽媽完成心願。

吳振立當年國中時的導師張澄光回憶，吳振立被選為康樂股長，熱心負責，愛樂器，會吹小喇叭，被指派為管樂隊長，常出外比賽，為校爭光，他體育好，很會游泳，也很有正義感。