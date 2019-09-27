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影／基隆阿根納後方秘境 走吊橋觀景平台盡攬八斗海景

2019-09-27 08:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市和平橋頭阿根納造船廠前方一直走到底，有一處靠八斗子海域的步道，沿途綠意盎然，有原住民吊橋，盡頭還有一處面海觀景平台，居高盡攬社寮橋、基隆嶼、九份、基隆山、鼻頭角等，面海180度壯闊視野，是一處賞海景的秘境，有近距離接觸海的感覺。

從和平橋頭右轉正濱路116巷，原住民文化會館停車場旁是步道入口，文史工作者潘江衛表示，一般人不太知道，是一處不錯的秘境，沿途有各族的木雕，因為山區附近有魚鷹的窩，幸運的話可以看到飛翔，拍基隆嶼、基隆山是很好的地點，還可看到海大小艇碼頭帆船進出及競技畫面。

步道都是石磚鋪設十分完善，兩側是小密林，綠意盎然，爬起來並不費力，陡度也不大，約十多分鐘即可爬完，老人家與小孩都適合，親子也可以。

淨灘志工陳信助也推薦說，步道中段有一個尼龍鋼絲吊繩橋，連接兩座山頭，吊橋兩端有原住民的圖騰，很有原住民的味道，吊橋不高，走起來雖然會有點搖晃，但頗為穩固，走在吊橋可以感受芬多精。步道有一廣場，廣場內有一個石板屋，有圓形圖騰、集會廣場、木雕文物展示區，還設有一處原住民的瞭望台，遙望海邊及家園。

走到盡頭後是一個觀景平台，迎海風吹拂，面對太平洋大海視野遼闊，面海有180視角，左邊可看到新建拱型的社寮橋，車輛經過就像火柴盒小波車，遠方就是基隆嶼；右側近的可看到海大整個校區，旁邊的山是槓子寮砲台，再遠處是九份基隆山，山前方是八斗子海岸平台，天氣好甚至可看到鼻頭角，有近距離接觸海的感覺，是不錯看海的好地方。

基隆市和平橋頭阿根納造船廠前方一直走到底，有一處靠八斗子海域的步道，沿途綠意盎然...
基隆市和平橋頭阿根納造船廠前方一直走到底，有一處靠八斗子海域的步道，沿途綠意盎然，有原住民吊橋，盡頭還有一處面海觀景平台，視野極佳。記者游明煌／攝影
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基隆市和平橋頭阿根納造船廠前方一直走到底，有一處靠八斗子海域的步道，沿途綠意盎然...
基隆市和平橋頭阿根納造船廠前方一直走到底，有一處靠八斗子海域的步道，沿途綠意盎然，有原住民吊橋，盡頭還有一處面海觀景平台，視野極佳。記者游明煌／攝影
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基隆市和平橋頭阿根納造船廠前方一直走到底，有一處靠八斗子海域的步道，沿途綠意盎然，有原住民吊橋，盡頭還有一處面海觀景平台，視野極佳。記者游明煌／攝影
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基隆市和平橋頭阿根納造船廠前方一直走到底，有一處靠八斗子海域的步道，沿途綠意盎然，有原住民吊橋，盡頭還有一處面海觀景平台，視野極佳。記者游明煌／攝影
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基隆嶼吊橋基隆

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