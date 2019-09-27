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堅持讓蛋雞吃牧草放山跑 展望會助他們升級學做蛋捲

2019-09-27 07:39聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣蛋農陳宥成、黃筠閑夫妻在壽豐鄉水璉山區養蛋雞，以牧草餵食，品質很不錯。記者...
花蓮縣蛋農陳宥成、黃筠閑夫妻在壽豐鄉水璉山區養蛋雞，以牧草餵食，品質很不錯。記者王燕華／攝影
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花蓮縣陳宥成、黃筠閑夫婦10年前回花蓮接下家中養雞場，堅持讓放山蛋雞在天然環境中成長，但也因此產量不易控制，加上起初缺乏經驗和銷售通路，收入不穩定，後來世界展望會因為開辦烘焙班，找上他們買蛋，再進一步邀夫妻參與生計方展培力專案，輔導他們將自家養殖的新鮮雞蛋加工製成蛋捲，助他們逐步翻轉家庭經濟。

陳宥成夫妻的蛋場位於花蓮縣壽豐鄉水璉山區，環境開闊，原由黃筠閑的父親經營，幾年前黃父離世，夫妻倆接管，幾乎是從頭摸索學習。

陳宥成笑說，他們堅持讓放山蛋雞吃牧草長大，在天然環境中成長，生產的雞蛋更健康。但也因為生態豐富、不灑農藥，雞場常有蛇、食蟹獴潛入，偷吃雞和雞蛋，他和妻子與動物們鬥智，想辦法不要讓牠們進來，成為兩夫妻每天的功課。

陳宥成夫妻的蛋場每天約可產300顆蛋，但有時因天氣熱，雞隻產蛋量減少，供給不穩定，甚至無蛋可賣，經濟收入不穩定，兩人的4個孩子，因此陸續接受世界展望會助學金和課程關懷。後來世展會因開辦烘焙班，需要蛋源，先是向陳宥成夫妻買蛋，接著經過社工師推薦，邀請陳宥成夫妻加入生技發展方案。

世展會除輔導他們上課，也提供烘焙機具，讓他們將自家的新鮮雞蛋加工成蛋捲，展望會也會協助銷售，接下來還要輔導取得烘焙證照，讓他們除了雞蛋外，也能開發多元附加產品，提升收入。

世展會東區辦事處主任蕭文榮說，展望會長期關懷國內偏鄉部落，扶助弱勢家庭外，也藉由生計發展方案，改善兒童家庭經濟，目前在花東開設農作物產銷、雞隻養殖、餐飲烘焙及特色觀光等5項發展方案，藉由提供部分器材、安排課程等方式，輔導受助戶家庭學習一技之長。

花蓮縣蛋農陳宥成（左）、黃筠閑夫妻接受展望會培力方案，提升雞蛋多元附加價值。記者...
花蓮縣蛋農陳宥成（左）、黃筠閑夫妻接受展望會培力方案，提升雞蛋多元附加價值。記者王燕華／攝影
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花蓮縣蛋農陳宥成（左）、黃筠閑夫妻接受展望會培力方案，提升雞蛋多元附加價值。記者...
花蓮縣蛋農陳宥成（左）、黃筠閑夫妻接受展望會培力方案，提升雞蛋多元附加價值。記者王燕華／攝影
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花蓮縣蛋農陳宥成、黃筠閑夫妻在壽豐鄉水璉山區養蛋雞，以牧草餵食，品質很不錯。記者...
花蓮縣蛋農陳宥成、黃筠閑夫妻在壽豐鄉水璉山區養蛋雞，以牧草餵食，品質很不錯。記者王燕華／攝影
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