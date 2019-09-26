親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

狂！DxOMark評測 華為Mate 30 Pro攝影打破世界最高分

基隆阿根納造船廠點燈 正濱漁港「潮味」辦桌

2019-09-26 21:28聯合報 記者游明煌╱即時報導

涼風徐來，海浪拍岸，優雅的桌邊裝飾，新鮮美味的海鮮饗宴，「2019基隆潮藝術：流」的開幕晚宴，今晚在正濱漁港以別開生面的「潮味」辦桌，為系列活動揭開序幕。晚宴後在阿根納造船廠進行開幕前的正式試燈，現場200盞燈光同時亮起，讓這座文化資產展現另一種迷人的新風貌，現場觀眾驚呼連連。

市長林右昌表示，潮藝術已經辦了5年，今年可說是最特別的一次，除了場地選擇之外，策展的蘇老師非常用心，再加上民間的協助，包括一艘即將退役的漁船也成為展場，還透過白天的水幕、夜間的燈光設計，讓大家看到別具風情的阿根納修造船廠，他感謝文化部及台電公司的協助。

文化局說，今年潮藝術的最大「亮」點，就是名叫「拾光歲月 阿根納」的作品，也是唯一夜間限定的作品，由燈光藝術家陳宗寶利用投射燈為阿根納造船廠打亮新風貌，呈現阿根納造船廠的歷史痕跡及夜間特質。而白天則是由日籍藝術家水內貴英透過水幕折射，在歷史悠久的阿根納造船廠展現七彩的虹之美。

文化局指出，會選在正濱漁港「辦桌」作為潮藝術的開幕活動，除了漁港周邊是這次主要展區外，漁港滿滿的基隆海味，以及溫暖人心的「港式風景」，相當符合這次「自然與人類共好的」的策展理念，讓藝術與在地居民的日常生活融為一體，更希望帶大家實際品嘗屬於在地那份流動的「潮味

本次潮藝術展出地點從基隆文化中心連接到正濱漁港及阿根納造船廠，展期由9月27日(五)至11月8日(五)，多名國內外知名藝術家，13組藝術作品，甚至登上廢棄的鐵殼船，要帶給大家基隆獨有的藝術體驗，另外更安排多場導覽活動及工作坊，讓人毫無負擔、自由地在藝術與生活間流動。

展覽與活動資訊詳見2019潮藝術臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/keelungciao2019/ 或 2019潮藝術官方網站: https://keelungciao2019.com.tw/。

基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
分享
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
分享
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
分享
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
分享
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
基隆阿根納造船廠點燈，正濱漁港「潮味」辦桌。圖/基隆市政府提供
分享

基隆正濱漁港藝術家

相關新聞

全國米王出爐！87歲台東稻農搬稻、開耕耘機樣樣自己來

2019-09-26 19:24

鼓勵學生實作 海洋能源創意實作競賽基隆學生發光

2019-09-26 17:23

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

宜蘭三山國王廟全台最多 今明兩天廟會還有客家文化節

2019-09-26 15:15

影／宜蘭橋拆除改建 縣府保存80年橋墩橋台打造新園區

2019-09-26 13:20

2019日本台灣觀光文化物產交流 冬山素馨茶入選

2019-09-26 13:04

水源區開礦 宜蘭居民不服到環保署陳抗

2019-09-26 12:35

紀念原住民族正名25周年 原民會主題特展花蓮展出

2019-09-26 12:12

抄電表被狗吠出腳踢 宜蘭縣府：傷狗最高可罰7萬5千

2019-09-26 12:01

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

為弱勢生輔導、幫助特教生等 林右昌表揚235奉獻良師

2019-09-26 09:34

宜蘭行動超市進偏鄉 「服務不計成本」

2019-09-25 23:59

還田寮河清澈 「全套」整治動土

2019-09-25 23:51

長照C據點 宜蘭首創醫療加值

2019-09-25 23:10

花蓮地震安心宅開工 工期1年

2019-09-25 23:08

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

黎明教養院甫獲總統文化獎 創辦人羅樂道牧師辭世

2019-09-25 17:48

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

北市證實副市長鄧家基10月中去職 議員黃珊珊接任

2019-09-26 17:23

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28

綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22

抄電表被狗吠出腳踢 宜蘭縣府：傷狗最高可罰7萬5千

2019-09-26 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top