基隆阿根納造船廠點燈 正濱漁港「潮味」辦桌

2019-09-26 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



涼風徐來，海浪拍岸，優雅的桌邊裝飾，新鮮美味的海鮮饗宴，「2019基隆潮藝術：流」的開幕晚宴，今晚在正濱漁港以別開生面的「潮味」辦桌，為系列活動揭開序幕。晚宴後在阿根納造船廠進行開幕前的正式試燈，現場200盞燈光同時亮起，讓這座文化資產展現另一種迷人的新風貌，現場觀眾驚呼連連。

市長林右昌表示，潮藝術已經辦了5年，今年可說是最特別的一次，除了場地選擇之外，策展的蘇老師非常用心，再加上民間的協助，包括一艘即將退役的漁船也成為展場，還透過白天的水幕、夜間的燈光設計，讓大家看到別具風情的阿根納修造船廠，他感謝文化部及台電公司的協助。

文化局說，今年潮藝術的最大「亮」點，就是名叫「拾光歲月 阿根納」的作品，也是唯一夜間限定的作品，由燈光藝術家陳宗寶利用投射燈為阿根納造船廠打亮新風貌，呈現阿根納造船廠的歷史痕跡及夜間特質。而白天則是由日籍藝術家水內貴英透過水幕折射，在歷史悠久的阿根納造船廠展現七彩的虹之美。

文化局指出，會選在正濱漁港「辦桌」作為潮藝術的開幕活動，除了漁港周邊是這次主要展區外，漁港滿滿的基隆海味，以及溫暖人心的「港式風景」，相當符合這次「自然與人類共好的」的策展理念，讓藝術與在地居民的日常生活融為一體，更希望帶大家實際品嘗屬於在地那份流動的「潮味

本次潮藝術展出地點從基隆文化中心連接到正濱漁港及阿根納造船廠，展期由9月27日(五)至11月8日(五)，多名國內外知名藝術家，13組藝術作品，甚至登上廢棄的鐵殼船，要帶給大家基隆獨有的藝術體驗，另外更安排多場導覽活動及工作坊，讓人毫無負擔、自由地在藝術與生活間流動。