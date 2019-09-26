全國米王出爐！87歲台東稻農搬稻、開耕耘機樣樣自己來

2019-09-26 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「台灣稻米達人冠軍賽」複賽成績今天揭曉，代表池上鄉農會參賽的87歲稻農謝美國，拿下有機米組冠軍。謝美國表示從17歲開始種米，一生未上台領過獎，沒想到第一次參賽就衝到第一名，特別開心。

「吃這麼老了還能拿到獎，真的很開心」謝美國表示，種稻70個年頭，從未拿過什麼獎，沒想到首次代表台東參加全國賽就奪冠，除感謝評審肯定，也會繼續種好吃的米給大家吃。台東縣長饒慶鈴表示，縣府一定兌現承諾，再加碼頒發30萬元獎金。

台東縣池上鄉長張堯城表示，早有預感謝美國會得冠，因為他初賽成績很高，米也的確不錯，行家一看就知道會獲獎。謝美國在全國米王比賽獲得91分的高分，相當不簡單，過去的稻米競賽，冠軍都在88分上下，這回分數破紀錄，日後要突破，還要等待風調雨順的時機配合。

87歲的謝美國身體硬朗不輸年輕人，開貨車、耕耘機，搬稻穀樣樣自己來。張堯城說，很多池上鄉民也覺得謝美國的名字很特殊，曾私底下問過他，其實名字和美國沒關係，是因為他的父親覺得，台灣這個國家應該要很美麗，索性取名為「美國」。