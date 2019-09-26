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數位平台化身「智慧助教」礁溪國中詹青蓉老師獲獎

2019-09-26 17:49聯合報 記者戴永華╱即時報導

誠致教育基金會7年前創立均一教育平台，2014年與宜蘭縣府合作推動讓宜蘭學子使用均一平台的比例居全國之冠，學生成績進步。該基金會成立的「程有威先生教育科技獎」第三屆獲獎名單揭曉，宜蘭縣礁溪國中老師詹青蓉與花蓮縣志學國小校長陳立輝善用數位教學平台，各得10萬獎金。

宜蘭縣政府教育處長王泓翔，今天與誠致教育基金會董事長方新舟、執行長吳明柱以及前教育處長吳清鏞等人，祝賀礁溪國中詹青蓉老師獲得「程有威先生教育科技獎」殊榮。

王泓翔表示，均一平台以科技翻轉教育，自他上任處長以來，即積極整合各數位學習平台化身成「智慧助教」，學生看線上數學、英語文、國語文等學科的教學影片與練習題，宜蘭縣是全國第一個完成自動化補救教學的縣市，運用科技提供補救教學處方，大幅降低老師因材施教的困難度，讓補救教學可以更給力。

誠致教育基金會成立「程有威先生教育科技獎」是為了紀念交通大學畢業、終身獻身科技業的程有威先生所設立，鼓勵老師善用科技，提升學生學習的動機、品質及成效。

教育處表示，詹青蓉是一位對教學充滿真誠、熱情、有理想、有行動力的老師，她主動邀請誠致基金會董事長方新舟到學校演講，聽完演講後心情激動，因為她認為可以運用均一平台協助班上數學落後的學生，身為公民老師的她雖非數學領域專長，但她使用均ㄧ平台邊學邊教，經過半年努力，她看到學生成績突飛猛進，因此將均一平台進一步介紹到宜蘭縣政府教育處。

詹青蓉這一路走來，不僅克服電腦硬體設備問題，更想方設法激發學生的學習興趣，希望能藉由資訊科技的運用，讓孩子們相信自己「能學而且學得會」。

宜蘭縣政府教育處長王泓翔（左三）表揚榮獲「程有威先生教育科技獎」的礁溪國中詹青蓉...
宜蘭縣政府教育處長王泓翔（左三）表揚榮獲「程有威先生教育科技獎」的礁溪國中詹青蓉老師，善用數位學習平台，讓學生成績大幅進步。圖／教育處提供
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補救教學翻轉教育升學

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