鼓勵學生實作 海洋能源創意實作競賽基隆學生發光

2019-09-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



國立台灣海洋大學今天表示，2019全國海洋能源創意實作競賽成績出爐，將在30日海大「海洋能源實現基地」揭牌時頒獎。國中組由基隆市建德、中正和武崙國中學生跨校組成「我們這一隊」奪冠，高中組冠軍由基隆二信「Generavity」隊和台北市中山女高、北一女與基隆安樂高中學生組成的「中樂北隊」並列。

海大運用教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」經費，2011年起開始舉辦海洋能源相關競賽，以波能、流能轉換器設計、效率計算成本與安裝等為競賽項目，2016年起增加國、高中組，參賽學生可以利用海大水動力實驗室，實際操作並驗證成品，鼓勵學生將課本知識與實作精神結合，學以致用。

建德國中陳懷憫、蔡上祺與中正國中許聿圻、武崙國中李懿恩組成的「我們這一隊」，利用物理原理設計「高效率水柱振盪發電機」，讓波浪像「滑板小子」溜上斜坡ヽ滑入發電，集中波浪能量、提高發電效率，獲得國中組的冠軍。

台北市中山女高劉智昕、北一女劉潔昕與安樂高中陳懷璞組成的「中樂北隊」，利用好神拖手壓式拖把施加上下移動的力，使轉軸快速轉動原理，設計「好神的點吸收式波浪發電機」，獲得評審好評。