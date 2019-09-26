林下種咖啡松鼠搶先嚐 富里農會推品牌

2019-09-26 15:43 中央社 花蓮縣26日電



花蓮富里鄉西南方近卓溪鄉，一片被群山環抱的坡地，藏著4200株咖啡樹，年產咖啡生豆10多公噸，已連續9年得到有機認證，這是蕭淵水實踐林下經濟的成果。

再過一個多月，咖啡果實紅了，松鼠就會搶先品嚐今年的第一批豆子。不噴灑農藥、除草劑的咖啡果實自然吸引動物覬覦，富里鄉農民蕭淵水說，「就讓牠們吃，這是友善環境、與自然共存的證據」。

富里鄉農會今年整合鄉內兩個咖啡產銷班，將推出第一支咖啡共同品牌「里山微田」，取自得到「里山倡議」認同的咖啡產區，與大自然和諧共生的約定，是這群農友心中的指標。

蕭淵水說，他從父親手上接下10多公頃的山坡地，過去曾種過柑橘、檳榔，民國85年參與林務局的造林，種植櫸木和樟樹。當林木長大時，無意間在林下種了百棵咖啡樹，結實纍纍，讓他信心大增，決定擴大規模種植4000棵，並以友善方式栽種。

民國99年取得認證，成為花蓮珍貴的有機咖啡豆，蕭淵水說，目前有近4公頃都是經過有機認證，以阿拉比卡品種為主。他是富里鄉種植有機咖啡第一人，經過8年的摸索期，第9年才有營收，也累積了經驗，對於栽種、選豆和烘焙技術都有一些心得。

因為對咖啡有興趣，蕭淵水經常走訪台灣咖啡知名產區如雲林古坑、台南東山等地，他發現富里因日照時間比西部短，平均生長期達8至9個月，約在11月才開始採收。「一旦果實紅了，就是松鼠的大餐；這個時候要趕緊雇工，和松鼠比賽搶收。」

富里鄉農會總幹事張素華表示，富里鄉的咖啡種植算是剛起步，但強調的是新鮮，食物里程縮短、碳足跡減少，符合里山精神，跟消費者傳遞新鮮、在地、環境友善的理念。