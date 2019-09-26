宜蘭三山國王廟全台最多 今明兩天廟會還有客家文化節

2019-09-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



「2019宜蘭縣三山國王客家文化節」今、明2天(26、27日)在蘭陽大興振安宮展開。

有在地客家歷史文化之旅動態導覽，也有靜態的客家文物展，讓民眾瞭解客家先民開墾蘭陽的過程，另有各宮廟歡慶迎神、客家團體表演、傳統戲曲演出等，並安排三山國王祝聖祭典及踩踏盆火祈福儀式，以金紙過火，信徒身扛神轎，踏過焚燒中的金紙堆，去除厄運、祈求國泰民安、風調雨順。

明天﹙27日﹚更有多元豐富的客家美食饗宴、擲筊大賽、客藝金曲音樂會及祈福宴等，讓民眾藉由信仰祭典認識不一樣的客家文化。

同時，三山國王是客家族群主要的信仰神祇，原為廣東潮州、惠州、和梅州的鄉土神，一向被視為客家人的守護神，三山國王守護著客家子民，是心靈的寄託，更是客家文化與硬頸精神的傳承。

依據內政部統計，全台灣三山國王廟登記數有182間，而宜蘭縣就占有39間，居全台之冠。宜蘭縣廣義客家人口數約7萬人，主要分布以冬山鄉為主，而位於冬山鄉的蘭陽大興振安宮已有2百多年歷史，為宜蘭縣最大間供奉三山國王的廟宇。

為了讓宜蘭的客家文化被看見，縣政府及冬山鄉公所積極向中央爭取並獲客家委員會補助「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶」計畫業已完工，計畫總經費2500萬元。

故事廊帶以蘭陽大興振安宮為起點，串連東興國小，最後以百年歷史阿兼城伯公廟的故事為結尾，串起冬山鄉客家聚落的歷史與生活，希望透過故事廊道的建立，把冬山客家人的故事找回來。