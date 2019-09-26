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基隆寵物店評鑑 9家優等1家限期改善

2019-09-26 15:10中央社 基隆市26日電

基隆市動物保護防疫所針對全市29家寵物店評鑑，共有9家獲得優等、14家甲等、5家乙等，另有1家評鑑丙等，動保所已要求限期改善，相較上次評鑑大多數業者已有大幅度進步。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱今天表示，這次評鑑從18日至20日連續3天，遴選專家學者、動保團體、寵物業者擔任評鑑委員，重點放在業者飼養場所設施、寵物照顧管理情形、寵物來源、買賣資訊等共10項評分。

陳瑞濱說，依評鑑分數分為4個等級，90分以上列為優等，80分以上未達90分為甲等，70分以上未達80分為乙等，丙等則未達70分。

陳瑞濱說，優等計有9家，分別為江戶柴莊、小寶貝寵物水族百貨店、貓老大寵物用品店、樂派寵物生活館、寵物城市美容工作坊、八一貓坊、毛閣殿寵之旅店、寵愛寶貝寵物店及喵腳印商行。甲等則有14家、乙等5家，另有1家丙等為萬旺寵物生活館。

陳瑞濱表示，基隆市動保所自民國103年7月1日成立後即積極輔導業者依動物保護法改善缺失，相較105年度評鑑，今年評鑑大多數業者已有大幅度進步，獲委員一致認可，成績普遍提升。

陳瑞濱說，評鑑等級為優等業者，市府將依「寵物業查核及評鑑辦法」頒發獎狀獎勵；丙等業者則依同法規定明列改善項目，請業者於通知送達次日起3個月內改善，並將改善情形通報動保所備查。

基隆市動物保護防疫所針對全市29家寵物店評鑑，共有9家獲得優等、14家甲等、5家...
基隆市動物保護防疫所針對全市29家寵物店評鑑，共有9家獲得優等、14家甲等、5家乙等，另有1家評鑑丙等。示意圖／摘自Pelexs
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