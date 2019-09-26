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從雞蛋到蛋捲 花蓮小農養雞戶逐步翻轉經濟

2019-09-26 14:57中央社 花蓮縣26日電

陳宥成夫婦10年前回花蓮繼承養雞家業，本想實踐小農理想，但門外漢又沒經驗，賣蛋收入難以支撐一家6口開銷，展望會介入協助，尋找雞蛋銷路、輔導夫妻倆加工做蛋捲增加收入。

陳宥成說，當初回鄉下接養雞工作，剛開始還有丈人帶著做，丈人離世後夫妻倆自己摸索，從養殖到銷售都自己來，在山上避免雞隻、雞蛋被吃掉，下山又要為雞蛋找銷路。

妻子黃筠閑說，雞蛋產量平均每天300顆，容易受天候影響，有時候甚至會沒蛋供應，加上客戶多是散客，夫妻倆自行送貨，光是雞蛋配送就要半天車程，即便從早忙到晚，生活仍捉襟見肘。

因經濟收入不穩定，8年前4個孩子相繼接受台灣世界展望會資助提供助學金、課程關懷，展望會東區花蓮辦公室主任蕭文榮說，透過家訪得知個案家庭狀況，2年前先是媒合烘焙店家，收購部分次級蛋品。

經社工師推薦，夫妻倆今年5月加入展望會生技發展方案，將自產雞蛋加工成蛋捲；夫妻倆利用送貨空擋，每週3天到烘焙課學習，做出來的成品部分交由展望會販售，部分自己販售。

黃筠閑說，經老師指導，現在跟先生可以獨立製作蛋捲，受限每次上課時間約1至2小時，能做的量有限，目前也陸續有訂單，夫妻倆計畫今年要報考烘焙證照，讓雞蛋有更多變化，增加收入。

蕭文榮說，為幫助弱勢家庭獲得自立機會，展望會在花東開設農作物產銷、雞隻養殖、餐飲烘焙及特色觀光等生計發展方案，每項目可支援5至7戶家庭，提供部分器材、課程講師協助，輔導受助戶家庭學習一技之長，逐步改善家庭經濟。

夫妻

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