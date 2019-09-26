台灣之光！台東高三生奪哈薩克世青少柔道金牌

2019-09-26 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽，代表中華台北出賽的台東體中高三林崇佑，昨晚（25日）於冠軍戰以「十字關節技術」獲得一勝成績，擊敗日本選手佐藤優磨贏得冠軍，創下台灣於世青少奪金第1人。縣長饒慶鈴今天早上透過臉書恭賀，也表達縣府會持續關心及支持台東體育發展。

柔道錦標賽男子組55公斤級是昨天最後一個量級的比賽，林崇佑跟跟日本 Sato Yuma(佐藤優磨) 兩位選手一開始並不受到矚目，但在第一回合比完之後，大家都將焦點轉向這兩位選手身上，林崇佑一路過關斬將連勝4場，金牌戰與日本選手佐藤優磨對壘，在1分32秒以「十字關節技術」獲得一勝，拿下台灣在世界青少年柔道錦標賽史上的第一面金牌。

饒慶鈴表示，林崇佑擊敗日本選手佐藤優磨奪金，成為台灣世青少柔道賽奪金第1人，真是台東的驕傲，也是繼郭婞淳奪得舉重世錦賽女子59公斤2金1銀後，台東子弟再次在世界體育舞台中創佳績。台東體中這次共有林崇佑、林聖凱 、賴若婷、葉晨華、鍾霓5人入選國手，代表台灣遠征哈薩克，林崇佑締造台灣首金好成績，也請鄉親一起幫接下來出賽的選手加油打氣，希望創下更多佳績。