2019日本台灣觀光文化物產交流 冬山素馨茶入選

2019-09-26 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣冬山鄉公所明天（9月27日）到10月1日，首次組團參加「2019日本台灣觀光文化物產交流」。

這項由日本埼玉總會舉辦的「台灣觀光文化物產展」，是年度盛事，鄉長林峻輔率隊出席，將藉此難得的機會，帶領茶農、休閒農業及觀光產業走入國際化，進軍日本學習、推廣。

而宜蘭縣茶葉種植分布於冬山鄉、大同鄉、三星鄉等地，面積共約150公頃，其中逾一半以上的面積皆位於冬山鄉，冬山素馨茶更是高品質，推薦參與物產展，日方嚴格，茶葉、水與盛具均要送驗，包括台灣與日本，檢驗項目上百項，一一通過。

「很不容易，這也顯示素馨茶的國際水準。」林峻輔今天這樣說，未來將把冬山更多物產與人文觀等推介到日本、國際上。

冬山鄉公所表示，「茶」文化為台灣非常重要的傳統文化，近年台灣飲茶年齡層逐漸降低，飲用紅茶開始漸漸成為日常習慣且蔚為風潮，對茶飲的品質也要求擇日益提高，埼玉台灣總會為推廣台灣文化，每年皆有舉辦「台灣觀光文化物產展」，目的為行銷台灣讓日本民眾認識台灣文化產業。

此次交流推廣，提供觀光導覽手冊、設置茶席，並提供合格認證且最優質的冬山素馨茶於現場試飲及解說，行程中也安排與茶農與日本知名「狹山茶(Sayama Cha)」出產地、狹山市的茶園茶葉文化交流，參訪觀摩與體驗學習當地的茶文化。