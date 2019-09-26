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2019日本台灣觀光文化物產交流 冬山素馨茶入選

2019-09-26 13:04聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣冬山鄉公所明天（9月27日）到10月1日，首次組團參加「2019日本台灣觀光文化物產交流」。

這項由日本埼玉總會舉辦的「台灣觀光文化物產展」，是年度盛事，鄉長林峻輔率隊出席，將藉此難得的機會，帶領茶農、休閒農業及觀光產業走入國際化，進軍日本學習、推廣。

而宜蘭縣茶葉種植分布於冬山鄉、大同鄉、三星鄉等地，面積共約150公頃，其中逾一半以上的面積皆位於冬山鄉，冬山素馨茶更是高品質，推薦參與物產展，日方嚴格，茶葉、水與盛具均要送驗，包括台灣與日本，檢驗項目上百項，一一通過。

「很不容易，這也顯示素馨茶的國際水準。」林峻輔今天這樣說，未來將把冬山更多物產與人文觀等推介到日本、國際上。

冬山鄉公所表示，「茶」文化為台灣非常重要的傳統文化，近年台灣飲茶年齡層逐漸降低，飲用紅茶開始漸漸成為日常習慣且蔚為風潮，對茶飲的品質也要求擇日益提高，埼玉台灣總會為推廣台灣文化，每年皆有舉辦「台灣觀光文化物產展」，目的為行銷台灣讓日本民眾認識台灣文化產業。

此次交流推廣，提供觀光導覽手冊、設置茶席，並提供合格認證且最優質的冬山素馨茶於現場試飲及解說，行程中也安排與茶農與日本知名「狹山茶(Sayama Cha)」出產地、狹山市的茶園茶葉文化交流，參訪觀摩與體驗學習當地的茶文化。

同時，鄉公所表示，參訪行程另安排拜訪埼玉縣大宮市長清水勇人、狹山市長小谷野剛及湘南日台未來交流協會添田宏高會長，冬山鄉的茶葉，不但是給台灣人喝，也要走出台灣向國際推廣，期待藉由此活動為國內、鄉內之觀光文化帶入日本，促進台日之交流。

冬山素馨茶更是高品質，推薦參與物產展，日方嚴格，茶葉、水與盛具均要送驗，包括台灣...
冬山素馨茶更是高品質，推薦參與物產展，日方嚴格，茶葉、水與盛具均要送驗，包括台灣與日本，檢驗項目上百項，一一通過而入選，也顯出國際水準。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣冬山鄉公所明天（9月27日）到10月1日，首次組團參加「2019日本台灣觀...
宜蘭縣冬山鄉公所明天（9月27日）到10月1日，首次組團參加「2019日本台灣觀光文化物產交流」。記者羅建旺／攝影
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