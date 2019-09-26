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紀念原住民族正名25周年 原民會主題特展花蓮展出

2019-09-26 12:12聯合報 記者王燕華╱即時報導

25年前，在原住民族人長年努力下，終於將沿用40多年的「山胞」修正為「原住民」。原住民族委員會紀念正名25周年，辦理主題特展巡迴展，昨起移至花蓮展出，讓外界了解原住民族爭取權益的艱辛與歷程。

原民會主秘阿浪・滿拉旺昨致詞表示，當年族人進行體制內、外的運動，除了爭取民族平等，也爭取土地、正名、自治及原住民族行政機關，才有現在傳統領域劃分、原住民族基本法等階段性里程碑，如果沒有當年的原住民族正名運動，就沒有台灣現今多元的族群文化。

原住民正名運動從1984年開始推動，歷經長達10年的努力，在1994年正名，除了去除帶有歧視的稱呼，也凸顯出原住民是台灣「原來的主人」。

原民會表示，這次辦理「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，以「還原正名」為主題，以時間軸方式，分成5段落完整介紹正名運動，透過原住民族的觀點，帶領民眾走過原住民族漫長的族群覺醒的過程，感受爭取族群平等與正名入憲的迂迴艱辛，深入理解「正名」對原住民族深遠的意義。

昨起在花蓮縣台灣原住民族文化會館1樓南廊道展出至10月13日，免費參觀，展出時間為上午8時30分至下午5時，周一休館。

原民會主秘阿浪．滿拉旺致詞時表示，沒有當年原住民族正名運動，就沒有台灣現今多元的...
原民會主秘阿浪．滿拉旺致詞時表示，沒有當年原住民族正名運動，就沒有台灣現今多元的族群文化。記者王燕華／攝影
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原民會舉辦「還原正名」特展，介紹原住民正名運動，昨起移至花蓮展出。記者王燕華／攝...
原民會舉辦「還原正名」特展，介紹原住民正名運動，昨起移至花蓮展出。記者王燕華／攝影
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