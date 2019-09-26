基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市動物保護防疫所在9月18至20日連續3天，遴選專家學者、動保團體、寵物業者擔任評鑑委員，逐一至各特定寵物業店家評鑑，受評鑑業者共有29家，結果今天公布，優等有9家將頒發獎狀獎勵，丙等有1家已限期改善。

評鑑分成四個等級，評鑑項目有「飼養場所設施」、「寵物照顧管理情形」、「寵物來源」、「買賣資訊」、「買賣紀錄填寫情形」、「遺傳疾病篩檢」、「許可證懸掛」、「不續養之處置」、「消費權益」及「配合動物保護工作」等。

經統計分數後，評鑑結果：優等9家，分別為江戶柴莊、小寶貝寵物水族百貨店、貓老大寵物用品店、樂派寵物生活館、寵物城市美容工作坊、八一貓坊、毛閣殿寵之旅店、寵愛寶貝寵物店及喵腳印商行。

甲等14家，分別為啾愛狗寵物造型設計坊、壹零壹寵物館、狗當家寵物美容店、隆碁有限公司(咕咕G)、嘉芳寵物美容工作室、派對狗寵物美學館、喬森寵物美容坊、圓圓狗寵物美容館、好運狗寵物美容坊、貓活貓舍、艾寶貝寵物水族百貨店、牛牛屋寵物造型精品店、呼嚕喵貓舍及小寶貝寵物水族百貨店麥金分店。

乙等4家，分別為鳴人貓屋、楓葉寵物沙龍店、狗窩窩寵物美容工作坊、卡比寵物店及波妞寵物美容工作室。丙等1家，分別為萬旺寵物生活館。

評鑑優等業者市府將頒發獎狀獎勵。評鑑等級為丙等業者，依同法第10條規定明列改善項目，請業者於通知送達之次日起3個月內改善，並將改善情形報動物保護防疫所備查。

動保所表示，業者依法經營，並確實誠實填寫法定表件，如買賣資料等可獲得甲等，如再進一步積極維護動物福利、改善營業設施設備、增進保障消費者權益措施、配合推動本市動物保護工作，加上環境維護整潔、明亮，可得優等。

動保所長陳瑞濱說，相較105年度評鑑，今年評鑑大多數業者已有大幅度進步，成績普遍提升，但仍有部分業者除未重視評鑑外，也常以各種理由規避稽查致成績不理想。

動保所發現部分寵物店主要8項缺失：

(一)寵物業幾採複合式經營，除經營買賣、寄養犬貓外，還會經營美容業務，致評鑑時店內動物數量已超出核准數量。

(二) 特定寵物業許可證懸掛於消費者不易清楚察看位置(太高或隱藏於內側)。

(三)寵物業營業時專任人員未在場違反規定，業者之專任人員未每日記錄寵物之飼養管理與照護情形，或完全未填寫，填寫不全且未依規定保留2年備查。

(四)犬貓有生病情形，未提供妥善醫療照護，或無法提出獸醫師醫療證明文件，有違動物福利。

(五)少數對於申請買賣經營項目之業者，未填寫買賣紀錄表，或提出空白紀錄，買賣紀錄表亦未依規定保存3年。

(六)部分業者將住宿區與美容區混雜，籠舍簡陋，擺設陰暗凌亂，空間氣味不佳，部分寵物更無常備飲水。

(七)設施未符合法令規定，如籠子寬度、高度未達標準，或籠子明顯過小。