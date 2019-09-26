基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改
基隆市動物保護防疫所在9月18至20日連續3天，遴選專家學者、動保團體、寵物業者擔任評鑑委員，逐一至各特定寵物業店家評鑑，受評鑑業者共有29家，結果今天公布，優等有9家將頒發獎狀獎勵，丙等有1家已限期改善。
評鑑分成四個等級，評鑑項目有「飼養場所設施」、「寵物照顧管理情形」、「寵物來源」、「買賣資訊」、「買賣紀錄填寫情形」、「遺傳疾病篩檢」、「許可證懸掛」、「不續養之處置」、「消費權益」及「配合動物保護工作」等。
經統計分數後，評鑑結果：優等9家，分別為江戶柴莊、小寶貝寵物水族百貨店、貓老大寵物用品店、樂派寵物生活館、寵物城市美容工作坊、八一貓坊、毛閣殿寵之旅店、寵愛寶貝寵物店及喵腳印商行。
甲等14家，分別為啾愛狗寵物造型設計坊、壹零壹寵物館、狗當家寵物美容店、隆碁有限公司(咕咕G)、嘉芳寵物美容工作室、派對狗寵物美學館、喬森寵物美容坊、圓圓狗寵物美容館、好運狗寵物美容坊、貓活貓舍、艾寶貝寵物水族百貨店、牛牛屋寵物造型精品店、呼嚕喵貓舍及小寶貝寵物水族百貨店麥金分店。
乙等4家，分別為鳴人貓屋、楓葉寵物沙龍店、狗窩窩寵物美容工作坊、卡比寵物店及波妞寵物美容工作室。丙等1家，分別為萬旺寵物生活館。
評鑑優等業者市府將頒發獎狀獎勵。評鑑等級為丙等業者，依同法第10條規定明列改善項目，請業者於通知送達之次日起3個月內改善，並將改善情形報動物保護防疫所備查。
動保所表示，業者依法經營，並確實誠實填寫法定表件，如買賣資料等可獲得甲等，如再進一步積極維護動物福利、改善營業設施設備、增進保障消費者權益措施、配合推動本市動物保護工作，加上環境維護整潔、明亮，可得優等。
動保所長陳瑞濱說，相較105年度評鑑，今年評鑑大多數業者已有大幅度進步，成績普遍提升，但仍有部分業者除未重視評鑑外，也常以各種理由規避稽查致成績不理想。
動保所發現部分寵物店主要8項缺失：
(一)寵物業幾採複合式經營，除經營買賣、寄養犬貓外，還會經營美容業務，致評鑑時店內動物數量已超出核准數量。
(二) 特定寵物業許可證懸掛於消費者不易清楚察看位置(太高或隱藏於內側)。
(三)寵物業營業時專任人員未在場違反規定，業者之專任人員未每日記錄寵物之飼養管理與照護情形，或完全未填寫，填寫不全且未依規定保留2年備查。
(四)犬貓有生病情形，未提供妥善醫療照護，或無法提出獸醫師醫療證明文件，有違動物福利。
(五)少數對於申請買賣經營項目之業者，未填寫買賣紀錄表，或提出空白紀錄，買賣紀錄表亦未依規定保存3年。
(六)部分業者將住宿區與美容區混雜，籠舍簡陋，擺設陰暗凌亂，空間氣味不佳，部分寵物更無常備飲水。
(七)設施未符合法令規定，如籠子寬度、高度未達標準，或籠子明顯過小。
(八)買賣犬貓資訊未於籠外展示，或資訊揭露不全，買賣業應將記載特定寵物類別、品種、性別、出生日期、晶片號碼、外觀顏色、特徵、絕育情形、來源特定寵物業名稱及許可證字號之文件懸掛於特定寵物展示籠外供閱覽。
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