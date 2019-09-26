為弱勢生輔導、幫助特教生等 林右昌表揚235奉獻良師

2019-09-26 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



為感謝教師對教育的貢獻與辛勞，基隆市府昨晚舉辦108年度全市教師節表揚大會，市長林右昌表揚包括服務屆滿10、20、30年及40年的資深優良教師、教育部師鐸獎教師、教育奉獻獎、教澤獎、杏壇芬芳獎、幼鐸獎、優良特教人員及super教師等共235人。有的為弱勢生輔導，有的幫助特教生，都付出很多愛心與努力。

今年基隆有多位老師於各領域中獲得全國獎項肯定，如屢創戲劇比賽佳績的暖暖高中林玉如老師及致力於推動閱讀教育的仁愛國小林心茹老師獲得教育部師鐸獎、服務逾53年的唐如老師獲得教育奉獻獎、提供弱勢孩子課後輔導的中正國中張淑凌老師獲得杏壇芬芳獎、包容孩子不同需求的復興附幼陳懿芳老師獲得幼鐸獎、幫助特殊生融入社會的安樂高中彭淑珍老師獲得特教優良人員等。

另外，享受孩子在學習上得到的成就與喜悅的建德國中楊守玉老師，獲得40年的資深優良教師表揚；信義國中魏玉玲老師在教務主任任期協助108年學生會考成績卓有成效，於國英數杜自五大领域均有明顯進步獲教澤獎。

林右昌說，基隆市有非常多的優秀老師，大家的付出都令人感動，老師的教育關係著國家以及下一代的競爭力，大家都是最值得敬佩的教育工作者，市府在最近這幾年也不斷投入教育資源，雖然市庫財政狀況不佳，但仍一直努力爭取經費充實學校設備，對於在第一線教學的老師所面臨的問題，也都盡力做了最妥適的處理，希望讓所有老師能夠安心教學。

市府教育處表示，為慶祝教師節，市府今年特別針對教師規畫海洋遊程優惠活動，包括和平島公園9月28日教師節當天專屬於基隆教師入園免費措施、海科館教師入館免費及海洋培力2天1夜遊程。