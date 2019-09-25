影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌為了回復到以前「三浦春馬」好身材，展開3個月的減重計畫，今晚他到World Gym世界健身俱樂部進行重量訓練。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市長林右昌為了回復到以前「三浦春馬」好身材，展開3個月的減重計畫，今晚他到World Gym世界健身俱樂部進行重量訓練，林右昌說，他自宣布減重後，持續1個多月以來，都是吃水煮蛋、青菜加運動，減了快8公斤，但似乎遇到瓶頸，因此來重量訓練，並尋求專業教練的協助，讓自己更接近減重的目標。

林右昌今晚8點多到World Gym重訓，在教練的指導下，進行擴胸、深蹲、戰神等重訓項目，還進行交互蹲跳、全身伸展等，讓他汗流浹背，整件衣服都濕透，直喊很累，他說，交互蹲跳是當兵時才有做，如今時隔多年再做10下，真的好喘。

林右昌並表示，他自宣布減重後，持續1個多月以來，都是吃水煮蛋、青菜加運動，減了快8公斤，而行政院長副院長陳其邁最近也好像每天都在運動，但在臉書嗆他「看你能撐多久」，似乎不太相信他的毅力，林右昌向陳其邁喊話「別再嗆我，你會輸」。