基隆田寮河可望變清 近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



市府向中央爭取「全國水環境改善計畫」經費，整治改善本市五大河川與港域水質，「田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程」暨「旭川河水質改善現地處理工程」，今天下午舉行開工典禮，市長林右昌和環保署副署長沈志修、立委蔡適應及多名議員齊持鏟動土，期許如期如質完工，帶來更好生活品質。

林右昌指出，過去民眾及民代詬病基隆港及主要河川，水質問題無法改善，本市有田寮河、西定河、南榮河、旭川河及牛稠港溪排入港域。市府經一、兩年規畫設計，向中央爭取「全國水環境改善計畫」經費，將進行基隆港和五條主要河川，提出「全流域治理方案」工程。

今天先進行其中兩項工程動工，包括旺牛橋至迴船池間水域周邊管溝截流、東明大排截流，也會清除這河段底泥並做新的河底，未來進行周邊環境美化工程，而在今天典禮所在位置地下設置礫間處理場，所截流後汙水會先在這淨化後，再排回田寮河。

林右昌說，還會在旺牛橋下方築攔河壩堤，將壩內的水和還未處理過田寮河水做區隔，經淨化水質會是乾淨的，會讓民眾瞭解日後田寮河完成治理後樣貌。另一項則是旭川河礫間處理場同時動工，後續還有四個計畫、兩個地下礫間處理場，配合三期汙水下水道工程，一併解決五條河川水質，港域水質會乾淨清潔。

立委蔡適應表示，每個基隆人都有一個願望，可以在田寮河上玩水，每任市長都說要整治田寮河，但整治後都被罵到臭頭，為何？因為整治都只有半套，沒有真正把相關汙水都整治乾淨，但這次不一樣，把過去所有排放到田寮河的汙水幹管全部截流，避免繼續有汙水排放，其次，這次是把水抽乾清淤泥。

環保局表示，市府向中央「全國水環境改善計畫」提案，經環保署核定補助旭川河水質改善現地處理工程8889萬元(中央78%，方22%)，第一期工程施工段利用上游沉砂池旁現有停車場，設置地下化現地處理設施(水淨場)，處理排入上游西定河民生汙水，預計處理水量為5000CMD。