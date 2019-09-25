黎明教養院甫獲總統文化獎 創辦人羅樂道牧師辭世

2019-09-25 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



「咱來辦憨囝仔的學校」，加拿大牧師羅樂道一句話，創辦花蓮黎明啟智中心（現為黎明教養院），42年來，照顧花蓮地區許多身心障礙者，黎明機構榮獲今年總統文化獎人道奉獻獎，下月才要受獎，今天卻傳來羅樂道牧師23日已在加拿大安祥離世的消息，享壽85歲。

羅樂道牧師與妻子羅愛蓮於1968年帶著2歲大的兒子來台宣教，當時是在台中傳福音，隔年兩人第二個寶寶誕生，卻是唐氏兒。落腳台中加入傳福音的行列，第2年秋天他們迎接第2個男孩誕生。一頭金髮可愛的男孩，後來檢驗出是唐氏症寶寶。 兩夫妻後來再認養了一個被棄養的原住民小寶寶，經確診是腦性麻痺又患有多重障礙。

兩人不停禱告，從中體悟到這是神的呼召，希望他們用愛彰顯神的作為，下定決定要創辦照顧「憨囝仔」的學校，為此，兩人於1973年第一任宣教期滿返回加拿大，赴大學進修特殊教育學程，到啟智中心學習照顧經驗，1975年再次來到台灣奉獻時，行李多了兩箱特教的啟能教材。

再度回到台灣，羅樂道夫妻被指派到偏遠的花蓮傳愛，設立富安教會，也決定創辦啟智學校。1977年花蓮黎明啟智中心成立，成了東台灣啟智教育的先河，當時為了找出智障的孩子接受教育，羅愛蓮四處登門拜訪，還要設計教案，指導院童生活自理，羅樂道充當司機負責接送小朋友。

羅樂道夫妻雖在3年後離開台灣，但兩人種下的奉獻種子持續成長茁壯，黎明啟智中心服務能量逐漸擴大，從最早只有5、6人的小教室，到後來成立黎明教養院，提供全日型的照顧，並發展出更多服務型態，逐步走入社區、居家，還成立庇護工場，讓高功能的身心障礙者有自立、回到社會的機會。