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黎明教養院甫獲總統文化獎 創辦人羅樂道牧師辭世

2019-09-25 17:48聯合報 記者王燕華╱即時報導

「咱來辦憨囝仔的學校」，加拿大牧師羅樂道一句話，創辦花蓮黎明啟智中心（現為黎明教養院），42年來，照顧花蓮地區許多身心障礙者，黎明機構榮獲今年總統文化獎人道奉獻獎，下月才要受獎，今天卻傳來羅樂道牧師23日已在加拿大安祥離世的消息，享壽85歲。

羅樂道牧師與妻子羅愛蓮於1968年帶著2歲大的兒子來台宣教，當時是在台中傳福音，隔年兩人第二個寶寶誕生，卻是唐氏兒。落腳台中加入傳福音的行列，第2年秋天他們迎接第2個男孩誕生。一頭金髮可愛的男孩，後來檢驗出是唐氏症寶寶。 兩夫妻後來再認養了一個被棄養的原住民小寶寶，經確診是腦性麻痺又患有多重障礙。

兩人不停禱告，從中體悟到這是神的呼召，希望他們用愛彰顯神的作為，下定決定要創辦照顧「憨囝仔」的學校，為此，兩人於1973年第一任宣教期滿返回加拿大，赴大學進修特殊教育學程，到啟智中心學習照顧經驗，1975年再次來到台灣奉獻時，行李多了兩箱特教的啟能教材。

再度回到台灣，羅樂道夫妻被指派到偏遠的花蓮傳愛，設立富安教會，也決定創辦啟智學校。1977年花蓮黎明啟智中心成立，成了東台灣啟智教育的先河，當時為了找出智障的孩子接受教育，羅愛蓮四處登門拜訪，還要設計教案，指導院童生活自理，羅樂道充當司機負責接送小朋友。

羅樂道夫妻雖在3年後離開台灣，但兩人種下的奉獻種子持續成長茁壯，黎明啟智中心服務能量逐漸擴大，從最早只有5、6人的小教室，到後來成立黎明教養院，提供全日型的照顧，並發展出更多服務型態，逐步走入社區、居家，還成立庇護工場，讓高功能的身心障礙者有自立、回到社會的機會。

即使人在加拿大，羅樂道依舊心繫著黎明，教養院也不時跨海傳送照片，與他分享身心障礙院童參與農園藝的活動。這次獲得總統文化獎，院方第一時間將喜訊與他分享，可惜還來不及領獎，羅樂道牧師就因年邁而辭世。

花蓮黎明教養院在地服務42年，最早是一間僅5人的小教室。記者王燕華／翻攝
花蓮黎明教養院在地服務42年，最早是一間僅5人的小教室。記者王燕華／翻攝
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創辦黎明教養院的羅樂道牧師，本月23日在加拿大辭世。圖／黎明機構提供
創辦黎明教養院的羅樂道牧師，本月23日在加拿大辭世。圖／黎明機構提供
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羅樂道牧師（左）1995年再次來台，與當時的黎明教養院主任陳則明在剛完工一年的黎...
羅樂道牧師（左）1995年再次來台，與當時的黎明教養院主任陳則明在剛完工一年的黎明教養院大樓前合影。圖／黎明機構提供
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花蓮黎明教養院在地服務42年，照顧身心障礙院生。記者王燕華／翻攝
花蓮黎明教養院在地服務42年，照顧身心障礙院生。記者王燕華／翻攝
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羅樂道牧師與妻子羅愛蓮，及他們的3個可愛寶寶。圖／黎明機構提供
羅樂道牧師與妻子羅愛蓮，及他們的3個可愛寶寶。圖／黎明機構提供
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加拿大夫妻

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