親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

出任首任觀光處長 曾姿雯：用亮點行銷基隆

2019-09-25 17:48中央社 基隆市25日電

基隆市政府增設「觀光及城市行銷處」，首任處長由曾姿雯出任，市府今天下午舉行布達儀式。曾姿雯說，要用有亮點的行銷手法，吸引更多人來基隆。

基隆市長林右昌主持布達典禮後表示，在他剛上任時率領市府團隊「紮馬步」準備，再2年則是推動各項重大工程的「衝刺期」，接下來要進入「收割期」，很多市政成果都會大幅展現在市民面前，市府這次組織改造成立觀光及城市行銷處，將集中力量推動基隆市的整體形象及觀光發展。

林右昌說，在這次觀光及城市行銷處長海選過程中，很感謝38名來自各行各業的精英投件，他挑選其中10名面試，曾姿雯曾經在高雄市擔任觀光局長，希望能借重她豐沛的經驗及人脈，為基隆市帶來新的能量。

曾姿雯表示，觀光及城市行銷處是新成立的單位，雖然俗話說「凡事起頭難」，不過基隆市過去幾年都在做「蹲馬步」工作，在林右昌領導下基隆已有很大改變，一聽說市府海選處長時，她便毫不猶豫遞了履歷，這幾個星期來她一直用腳走入基隆，希望在這個林右昌努力打造的城市，展現發展觀光的決心。

曾姿雯指出，基隆市是依山傍海的美麗城市，最近很多基隆人都返回基隆這個正在起飛的城市，發展觀光是很重要的工作，她也即將入籍基隆，希望在這個有歷史感的城市，用有亮點的行銷手法，透過跨單位的合作，以及積極爭取中央資源，吸引更多觀光客來到基隆。

基隆市府這次組織調整，除增設「觀光及城市行銷處」外，交通處由原交通旅遊處長李綱出任處長，綜合發展處則由原研考處長黃駿逸出任處長。

基隆林右昌

相關新聞

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

友善穆斯林 和平島公園獲公廁冠軍

2019-09-25 14:05

日本石垣VS.台灣蘇澳 台日教育交流10月啟航

2019-09-25 13:50

百歲人瑞阿嬤養生之道：多做家事 林右昌送紅包佩服

2019-09-25 12:36

宜蘭這家超市願意貨進上千公尺山區 開車來回就要4小時

2019-09-25 11:52

和平島公園廁所有免治馬桶、友善穆斯林公廁評比奪冠

2019-09-25 09:01

白沙屯媽11月來 花蓮雙媽祖遶境連3天

2019-09-25 00:27

原住民傳統海域 可望年底畫設完成

2019-09-24 23:41

張憲耀當志工 「有體力就做」 獲「金駝獎」

2019-09-24 23:38

宜蘭危老公共建築 1棟須拆、63棟補強

2019-09-24 23:17

今起為期7天 基隆車站、廟口嚴查違停

2019-09-24 23:15

基隆中油碇內加油站 拚10月1日復業

2019-09-24 23:14

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

海洋漁村創新黑客松將登場 基隆對開發好手發召集令

2019-09-24 16:39

花蓮縣定古蹟檢察長宿舍原貌修復 今工法解密

2019-09-24 16:39

基隆市區義一路將路基改善、全面刨鋪 不再補丁路

2019-09-24 15:55

基隆首班跳蛙公車延誤40分 38民眾急跳腳怨遲到

2019-09-24 15:24

不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42

高雄前觀光局長曾姿雯 接基隆觀光及城市行銷處長

2019-09-24 13:40

基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機

2019-09-24 13:05

宜蘭冬山火災2死5傷 鄉長率主管一日捐暖受災戶的心

2019-09-24 11:59

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12

宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11
看更多

熱門文章

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

宜蘭這家超市願意貨進上千公尺山區 開車來回就要4小時

2019-09-25 11:52

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

藍委指捍拒中捷延伸大坑 林佳龍引《返校》名句反擊

2019-09-24 22:25

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24

不只賣果汁 他結合書店讓喝果汁也能很文青

2019-09-25 07:15

桃園舉債、短絀創新高債留子孫？鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 10:31

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

和平島公園廁所有免治馬桶、友善穆斯林公廁評比奪冠

2019-09-25 09:01

雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44

苗栗公館小石虎 特生中心：健康良好

2019-09-24 18:49

影／國慶煙火屏東試放 民眾驚呼連連

2019-09-24 21:00

皇冠北海岸線公車862改716 泡湯吃海鮮搭乘首選

2019-09-25 09:16

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

捷運新莊Y19a站設計 地方存疑盼再探討

2019-09-24 19:01

外籍帥哥誘入店購物惹議 北市發消費警訊點名這家公司

2019-09-25 11:54

高雄市青年局公告徵才 邀北漂公務員返鄉成就青年夢想

2019-09-25 09:50

廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02

台南車站前將有新門面 國賓大樓外觀準備拉皮了！

2019-09-25 12:32

果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

新北屈公病300人孳清淨山 侯友宜下午也要視察

2019-09-25 13:07

重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14

桃市去年度舉債 325億創新高

2019-09-24 23:28

競選工作室前道路被封閉 立委參選人陳致曉：妨害民主選舉

2019-09-24 21:27

老人是寶 新北重陽禮金發放近10億

2019-09-25 00:07

真實「返校」 台南推不義遺址調查

2019-09-24 23:49

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

台北牛肉麵大評比 「雙寶」傳統味摘冠

2019-09-24 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top