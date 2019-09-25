出任首任觀光處長 曾姿雯：用亮點行銷基隆

2019-09-25 17:48 中央社 基隆市25日電



基隆市政府增設「觀光及城市行銷處」，首任處長由曾姿雯出任，市府今天下午舉行布達儀式。曾姿雯說，要用有亮點的行銷手法，吸引更多人來基隆。

基隆市長林右昌主持布達典禮後表示，在他剛上任時率領市府團隊「紮馬步」準備，再2年則是推動各項重大工程的「衝刺期」，接下來要進入「收割期」，很多市政成果都會大幅展現在市民面前，市府這次組織改造成立觀光及城市行銷處，將集中力量推動基隆市的整體形象及觀光發展。

林右昌說，在這次觀光及城市行銷處長海選過程中，很感謝38名來自各行各業的精英投件，他挑選其中10名面試，曾姿雯曾經在高雄市擔任觀光局長，希望能借重她豐沛的經驗及人脈，為基隆市帶來新的能量。

曾姿雯表示，觀光及城市行銷處是新成立的單位，雖然俗話說「凡事起頭難」，不過基隆市過去幾年都在做「蹲馬步」工作，在林右昌領導下基隆已有很大改變，一聽說市府海選處長時，她便毫不猶豫遞了履歷，這幾個星期來她一直用腳走入基隆，希望在這個林右昌努力打造的城市，展現發展觀光的決心。

曾姿雯指出，基隆市是依山傍海的美麗城市，最近很多基隆人都返回基隆這個正在起飛的城市，發展觀光是很重要的工作，她也即將入籍基隆，希望在這個有歷史感的城市，用有亮點的行銷手法，透過跨單位的合作，以及積極爭取中央資源，吸引更多觀光客來到基隆。

基隆市府這次組織調整，除增設「觀光及城市行銷處」外，交通處由原交通旅遊處長李綱出任處長，綜合發展處則由原研考處長黃駿逸出任處長。