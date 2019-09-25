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海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府通過市府組織編制修正案，新成立的觀光及城市行銷處由高雄市政府前觀光局長曾姿雯出任處長，交通處由原交旅處長李綱出任處長，綜合發展處長由原研考處長黃駿逸出任處長，今天下午布達。曾姿雯說，她初到基隆就走了1萬步來了解基隆的美景、美食，要用有亮點的行銷手法，透過跨單位合作，以及積極爭取中央的資源，吸引更多的觀光客來到基隆。

林右昌說，在這次觀光及城市行銷處新任處長的海選過程中，很感謝38名來自各行各業的精英投件，他挑了其中10位進行面試，曾處長過去在高雄市就曾經擔任觀光局長，希望能借重她豐沛的經驗及人脈，為基隆市帶來新的能量，絕對可以再展現一番嶄新的局面。

林右昌表示，在他剛上任時率領市府團隊「紮馬步」進行準備，這兩年則是推動各項重大工程的「衝刺期」，接下來要進入收割期，很多市政成果都會大幅展現在市民面前，市府這次組織改造，成立新的觀光及城市行銷處，將集中力量推動基隆市的整體形象及觀光發展。

新任的曾姿雯處長說，觀光及城市行銷處是新成立的單位，雖然俗話說「凡事起頭難」，不過基隆市過去幾年都在做蹲馬步的工作，在林市長的領導之下，基隆已經有了很大的改變，因此一聽說市府正在海選處長時，她便毫不猶豫地遞了履歷，這幾個星期來她一直用腳走入基隆，希望在這個林市長努力打造的城市，展現發展觀光的決心。

曾姿雯還指出，基隆市是依山傍海的美麗城市，最近很多基隆人都返回基隆這個正在起飛的城市，發展觀光是很重要的工作，她即將入籍基隆，希望在這個有歷史感的城市，用有亮點的行銷手法，透過跨單位的合作，以及積極爭取中央的資源，吸引更多的觀光客來到基隆。

李綱處表示，這幾年來在林市長的率領之下，陸續推動快捷公車、捷運可行性研究定案，接下來將會努力促成高速公路拓寬、捷運綜合規畫定案，相信對於基隆這個城市體質改善會有很大幫助。

黃駿逸說，綜合發展處的業務非常龐雜，但每項工作都是不可或缺的，他也一再期許同仁在合併研考及行政處之後，要發揮「一加一大於二」的加乘效果，成為市長及各局處同仁在推動業務時的最佳輔助力量。

新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長曾姿雯出任處長，今天並舉行辦公室揭...
新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長曾姿雯出任處長，今天並舉行辦公室揭牌。記者游明煌／攝影
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基隆市政府通過市府組織編制修正案，新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長...
基隆市政府通過市府組織編制修正案，新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長曾姿雯出任處長。記者游明煌／攝影
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基隆市政府通過市府組織編制修正案，新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長...
基隆市政府通過市府組織編制修正案，新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長曾姿雯出任處長。記者游明煌／攝影
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基隆市政府通過市府組織編制修正案，新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長...
基隆市政府通過市府組織編制修正案，新成立的觀光及城市行銷處由前高雄市政府觀光局長曾姿雯出任處長。記者游明煌／攝影
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