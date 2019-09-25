花蓮地震異地重建開工拜拜 拚一年完工

2019-09-25 14:12 中央社 花蓮縣25日電



去年0206花蓮地震造成195戶受災戶，其中43戶選擇縣府的「希望工程安心住宅」異地重建，今年初抽籤選位後，幾經波折，今舉行開工拜拜，預計一年後完工。

0206花蓮地震造成雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等大樓倒塌，縣府提供「異地重建」及「領取救助金」方式供災民選擇，有43戶選擇異地重建，採一坪換一坪，經費約新台幣7億元由震災善款支付。

重建基地「希望工程安心住宅」位於新城鄉北埔火車站北側，去年4月舉行動工典禮，原訂今年就該完工，但前後因申請耐震標章、協調各戶格局及住戶合約問題延宕，今年6月住戶達成共識，選在今天開工拜拜，正式開工。

住戶代表孫幼彬接受中央社記者訪問表示，今年6月住戶與建商、縣府三方會談，以保障住戶權益為首要，依原訂合約再增列幾項條款，達成共識後，選在今開工，工期360個工作天。

孫幼彬表示，自己是雲門翠堤4樓住戶，震後一家4口在外租屋，雖有租屋補助8000元，但自負租屋差額仍是一大開銷，工程安心住宅經費來自社會大眾愛心，住戶也很期盼新家能如期如質完工。

安心宅基地面積約884坪，2層樓建築，分成15坪、23坪、30坪、40坪，共興建44戶，總計43名所有人，其中1人原屋較大，拆成2戶。