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日本石垣VS.台灣蘇澳 台日教育交流10月啟航

2019-09-25 13:50聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019台灣蘇澳鎮與日本石垣市的國際教育交流，下個月（10月）2日起在石垣市4天3夜，今天由蘇澳鎮長李明哲授旗。

這場台日交流，參與者包括文化、蘇澳、南安國中及岳明、南安國小5校師生，跨海與日本石垣市的石垣中學、富野中學、伊原間中學、名藏小學、川平小學、吉原小學、野底小學及明石小學等8所中小學校。

李明哲說，台日教育交流安排隨班課堂學習，為使青年學子見習多元文化，規劃漁港立槳划龍船、海岸浮潛，透過多重體驗，感受兩國海洋文化差異與樂趣，培養團隊能力與探索新鮮事物能力。而南安國小特訓「油桶鼓」，將舞上石垣市。

校長張志弘說，南方澳漁港漁船多，漁船使用各種油料，留下油桶，除被當成水桶、盛具等使用，有的被棄置，學校拿利用，製成油桶鼓，編了舞蹈，配合鼓樂與節奏，創作油桶鼓，是南方澳漁港專屬，為石垣市交流，特編與集訓3分鐘精選舞，將在石垣市演出，與師生交流。

石垣與蘇澳都有美麗的漁村與海景，蘇澳與日本石垣市是姐妹市，國際教育交流今年邁入第4年，是年度教育盛事，鎮公所表示，今年6月間，石垣市教育委員會教育長石垣安志曾率師生來台教育交流4天，時隔4個月，將由蘇澳鎮長李明哲親率鎮內中小學師生回訪，各校師生代表41人。

鎮公所指出，此行是延續台日交流學伴情誼，期盼青年學子藉此學習多元文化、拓展國際視野，讓國際教育向下紮根，學習的空間無遠弗屆，而前置準備工作費時長且縝密，在日本期間，將入住在地家庭，深入了解異國風俗民情，從而欣賞異地文化，思考自身文化與定位。

李明哲授旗同時期勉，青年學子成為地球村公民及國際化人才，也感謝各校師生悉心籌劃，期盼每年教育交流越益純熟優化，學生從中積累經驗、延伸學習觸角，進而探索自我及世界，始為教育交流真諦。

蘇澳與日本石垣市是姐妹市，都有美麗的漁村與海景。（圖為石垣市川平灣，記者羅建旺／...
蘇澳與日本石垣市是姐妹市，都有美麗的漁村與海景。（圖為石垣市川平灣，記者羅建旺／攝影）
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台日教育交流安排隨班課堂學習，規劃漁港立槳划龍船、海岸浮潛，南安國小特訓「油桶鼓...
台日教育交流安排隨班課堂學習，規劃漁港立槳划龍船、海岸浮潛，南安國小特訓「油桶鼓」，將舞上石垣市。圖／蘇澳鎮公所提供
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2019台灣蘇澳鎮與日本石垣市的國際教育交流，下個月（10月）2日起在石垣市4天...
2019台灣蘇澳鎮與日本石垣市的國際教育交流，下個月（10月）2日起在石垣市4天3夜，今天由蘇澳鎮長李明哲授旗。圖／蘇澳鎮公所提供
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蘇澳李明哲青年

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