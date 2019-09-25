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166名優秀國中畢業生在地就學 基隆發331萬獎學金

2019-09-25 12:57聯合報 記者游明煌╱即時報導

為鼓勵基隆市優秀學子留在家鄉就學，副市長林永發今天在八斗高中頒獎給166名會考成績優秀的國中畢業生，留在基隆直升市立高中。林永發說，留在基隆就學可以免去舟車勞頓之苦，還可獲獎學金，獲得更好的學習成績。今年度領取獎學金人數比去年增加30名學生，顯示家長對在地就學的肯定與支持。

林永發說，市府鼓勵優秀學子直升市立高中，除了讓他們不必舟車勞頓，現在市屬高中不管是學校的師長或軟硬體都非常優質，與台北市的學校相比也毫不遜色，可以省下通勤時間，好好發展身心或用功課業，只要們適學適性，配合學校規畫的學程，相信都會在很好的學習環境中，獲得很好的學習成績。

教育處指出，今年度審核結果4所市立高中共有166名設籍基隆市優秀學生領取獎學金，市府將提撥331萬元鼓勵。在「國中教育會考成績優異」獎項，有161位學生領取獎學金，頒發298萬元獎學金。其中安樂高中卓湧恩為29.8分，獲獎學金9萬元，以其成績應可就讀政治大學附設高中，因家長考量常時通勤，體力不堪負荷，讓他選擇就讀安樂高中數理實驗班，希望透過特色課程的訓練，未來能以繁星管道錄取大學理想科系。

同樣獲獎學金9萬元的還有暖暖高中余格恩，會考成績為29.6分，其成績一樣可就讀政治大學附設高中，但余因距離的考量選擇留在暖暖高中，可免受通勤之苦，增加讀書及睡眠時間。

此外，安樂高中林柏立、陳柏瑜、謝昕妤、杜祖銓、王鉑盛、楊芷華、徐意婷、暖暖高中陳奕涵、許馨文、甘閎燁、江官元、邱昱崙、中山高中黃紹凱、潘資翔及八斗高中陳廷安為25.6分以上榮獲6萬元；另有46位為20.6分以上獲頒2萬元、以及98位為10.6分以上獲頒1萬元獎學金。4所市立高中當中，安樂高中獲獎人數更高達101位。

至於「體育成績優異」獎項中，則有5位學生領取獎學金，計頒發33萬元獎學金。其中安樂高中李玟穎及何秉宬，2人是明德國中體育班畢業，在107、108年全國中等學校運動會10公尺空氣步槍、手槍項目奪得好成績，並榮獲多項金牌、銀牌獎項，以相當優異的體育成績分別榮獲最高額獎學金10萬元。

另一位暖暖高中詹庭瑜是信義國中體育班的游泳健將，國中時期征戰全國各大小游泳賽事，得獎無數，108年全國中等學校運動會個人包辦800公尺自由式及1500公尺自由式銅牌，同樣榮獲最高額獎學金10萬元。

另外中山高中謝立承、林子芸，分別在108年全國中等學校運動會跆拳道項目獲得第七名、射箭項目獲得第八名，各榮獲2萬元及1萬元獎學金。市府於108年度修正「基隆市政府獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金實施計畫」，放寬採計體育成績條件，以留住體育表現優異學子繼續在地就學。

教育處表示，今年度領取本獎學金人數較去年相比增加了30名學生，代表了基隆市家長對於四所市立高中積極提升辦學績效的肯定與支持，市府也將持續打造出良好的學習環境，戮力規畫優質的學習環境，讓家長及學子都能夠安心努力向學。

166名優秀國中畢業生在地就學，基隆發331萬獎學金。圖／基隆市政府提供
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166名優秀國中畢業生在地就學，基隆發331萬獎學金。圖／基隆市政府提供
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