166名優秀國中畢業生在地就學 基隆發331萬獎學金

2019-09-25 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



為鼓勵基隆市優秀學子留在家鄉就學，副市長林永發今天在八斗高中頒獎給166名會考成績優秀的國中畢業生，留在基隆直升市立高中。林永發說，留在基隆就學可以免去舟車勞頓之苦，還可獲獎學金，獲得更好的學習成績。今年度領取獎學金人數比去年增加30名學生，顯示家長對在地就學的肯定與支持。

林永發說，市府鼓勵優秀學子直升市立高中，除了讓他們不必舟車勞頓，現在市屬高中不管是學校的師長或軟硬體都非常優質，與台北市的學校相比也毫不遜色，可以省下通勤時間，好好發展身心或用功課業，只要們適學適性，配合學校規畫的學程，相信都會在很好的學習環境中，獲得很好的學習成績。

教育處指出，今年度審核結果4所市立高中共有166名設籍基隆市優秀學生領取獎學金，市府將提撥331萬元鼓勵。在「國中教育會考成績優異」獎項，有161位學生領取獎學金，頒發298萬元獎學金。其中安樂高中卓湧恩為29.8分，獲獎學金9萬元，以其成績應可就讀政治大學附設高中，因家長考量常時通勤，體力不堪負荷，讓他選擇就讀安樂高中數理實驗班，希望透過特色課程的訓練，未來能以繁星管道錄取大學理想科系。

同樣獲獎學金9萬元的還有暖暖高中余格恩，會考成績為29.6分，其成績一樣可就讀政治大學附設高中，但余因距離的考量選擇留在暖暖高中，可免受通勤之苦，增加讀書及睡眠時間。

此外，安樂高中林柏立、陳柏瑜、謝昕妤、杜祖銓、王鉑盛、楊芷華、徐意婷、暖暖高中陳奕涵、許馨文、甘閎燁、江官元、邱昱崙、中山高中黃紹凱、潘資翔及八斗高中陳廷安為25.6分以上榮獲6萬元；另有46位為20.6分以上獲頒2萬元、以及98位為10.6分以上獲頒1萬元獎學金。4所市立高中當中，安樂高中獲獎人數更高達101位。

至於「體育成績優異」獎項中，則有5位學生領取獎學金，計頒發33萬元獎學金。其中安樂高中李玟穎及何秉宬，2人是明德國中體育班畢業，在107、108年全國中等學校運動會10公尺空氣步槍、手槍項目奪得好成績，並榮獲多項金牌、銀牌獎項，以相當優異的體育成績分別榮獲最高額獎學金10萬元。

另一位暖暖高中詹庭瑜是信義國中體育班的游泳健將，國中時期征戰全國各大小游泳賽事，得獎無數，108年全國中等學校運動會個人包辦800公尺自由式及1500公尺自由式銅牌，同樣榮獲最高額獎學金10萬元。

另外中山高中謝立承、林子芸，分別在108年全國中等學校運動會跆拳道項目獲得第七名、射箭項目獲得第八名，各榮獲2萬元及1萬元獎學金。市府於108年度修正「基隆市政府獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金實施計畫」，放寬採計體育成績條件，以留住體育表現優異學子繼續在地就學。