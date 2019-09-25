百歲人瑞阿嬤養生之道：多做家事 林右昌送紅包佩服

2019-09-25 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



重陽節將至，基隆市百歲以上人瑞共有73人，基隆市長林右昌今天9月25日上午百歲人瑞慰訪活動，市長林右昌在社會處處長吳挺鋒及區長林金鎮等陪同下，拜訪101歲的賴曾茶、莊郭吉兩位阿嬤，致贈6千元紅包及總統蔡英文送的金鎖片。莊郭吉分享養生之道說，「多走路，多做家事，動一動身體就健康了」。

市府今年敬老禮品特別挑選超音波清洗機，讓長輩裝置的假牙、老花眼鏡、防走失手環、敬老卡及禮品首飾等，都可以徹底清洗，老人家拿到都說方便又實用。

賴曾茶的女兒已經80歲，孫媳婦說，阿嬤身體很健康，初一、十五吃素，三代同堂生活和樂恬適。莊郭吉兒孫滿堂，她身體還很康健，她分享養生之道就是多做家事，多走路，讓自己身體動一動，富民里長吳明宗形容她還會去市場買菜，在菜市場「好像用飛的」。

吳明宗向市長建議，人瑞很難得，「吃百二」不簡單，希望把禮金6千元增加到1萬2千元，吉利又好聽。林右昌回答說，「來努力」。

林右昌表示，基隆市老人人口比例逾16.19%，今年年滿65歲長者（原住民55歲），有6萬3500餘人，每人發放重陽敬老禮金1000元；百歲以上長者73人，每人發放6000元及敬老禮品。

目前基隆最年長的百歲長者為民前3年出生，足歲年滿110歲的信義區申老爺爺，也是全國僅有4位110歲以上百歲爺爺之一。基隆現有百歲以上人瑞比例居全國22縣市第6位，相較六都僅次於台北市0.1787%，人瑞比為全台第二高。