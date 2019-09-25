宜蘭這家超市願意貨進上千公尺山區 開車來回就要4小時

2019-09-25 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭山區部落偏遠，住民購物不便，喜互惠生鮮超市董事長朱儒文發願「貨進偏鄉服務」，推出「行動超市」。

行動超市今年初先以1.5噸小貨車初試營運，到過大同郷南山、四季、玉蘭、松羅、樂水、英士及南澳等原住民部落，還有在宜蘭北境偏遠海邊的頭城鎮大里、大溪、龜山等社區，讓這些離市區遠的地區，也能就近補給食物與日常用品。

行動超市因偏鄉需要，大受歡迎，朱儒文以200萬元的3.5噸級貨車打造成「行動超市」，今天正式營運，定期載著肉、菜、水果、泡麵、醬油、日常用品等1千多樣商品，上山直賣。

「我們不計成本！」行動超市上山，路程與時間都可觀，其中，到海拔1200公尺的大同鄉南山部落，單趟就要2小時，來回4小時、上百公里，朱儒文說，行動超市賣的貨品都與平地價格一樣。

行動超市滿滿一車，為求效率與滿足需求，上架的貨品不是隨便擺的，卻是經過大數據的分析，選擇人氣最高與最需要的貨品，還有就是山上的住戶可以透過網路先預訂，要什麼肉、什麼菜，超市上山，一起載過去，不需再加運費。

甚至在山上要過生日，以前可能要路迢迢地專程下山買「生日蛋糕」上山，現在可以預訂，行動超市直送，也有人想吃山下的烤雞，超市可以一起熱騰騰帶上山。

「行動超市一來，我們坐著輪椅的阿公阿嬤圍一圈！」在聖嘉民啟智中心服務的一名法師說，行動超市除偏鄉外，試營運時也曾到過安養院，行動不便的長輩們興奮採買，要買那個、要買那個，看到的不是購物行動，卻看到他們回到過去生活的模樣，看了很感動！

朱儒文說，的確，除了偏鄉服務，若有需要服務的大型活動、安養院等，行動超市就開去，喜互惠生鮮超市經營27年、有18家分店，有上萬種貨品，可以供應行動超市，非常充足。