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「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06聯合報 記者謝進盛╱即時報導

邁入第三屆「貴人散步音樂節」，11月將在台南登場，主辦單位攜手台南城市音樂節公布演出陣容，將以連續3天、超過60組演出樂團、8場音樂論壇在台南多個場館舉辦，近來竄起深受樂迷歡迎的茄子蛋樂團也在其中，邀請樂迷一同嗨翻台南。

貴人散步音樂節11月8日至10日在台南演出，主舞台陣容還有曾入圍金曲獎原住民語歌手獎的排灣族創作歌手徹摩、來自花蓮被封為怪物新人的嘻哈新星莫宰羊，與來自義大利米蘭的四人民謠搖滾樂團Any Other，以及泰國創作歌手Hugo皆強勢入列。

主辦單位說，來自泰國的皇室歌手Hugo來頭可不小；不僅擁有自己的音樂節品牌與服裝品牌，還曾替國際巨星碧昂絲寫歌，登上CNN新聞，創作能量驚人、現場魅力無法擋。

而今年台南城市音樂節也再加碼，從原本只排定一天演出增加到兩天，讓來台南的樂迷朋友看好看滿，加碼日的陣容也不容小覷，包含台灣流行電子雙人組女孩與機器人、台南在地嘻哈樂團榕幫，以及三組國外樂團：去年曾在全美戲院引起騷動的拉脫維亞女歌手 ELIZABETEBALCUS、來自新加坡的爵士樂團The Steve McQueens和英國民謠樂團9Bach輪番上陣，就要觀眾嗨翻台南！

主辦單位說，台南城市音樂節演出名單也不遑多讓，由去年來貴人散步演出塞爆全美戲院、魅力爆棚的茄子蛋率先出擊，今年甫發行新專輯「我們以後要結婚」聲勢浩大，這次相揪樂迷到台南「結婚」，引起粉絲瘋傳熱烈討論。

台南城市音樂節活動現場除樂團演出，還設有特色「散步市集」，網羅全台南好吃特色店家及趣味攤商，供民眾看團空檔也能飽餐一頓。此外還有期間限定「福爾摩沙串門子」特色老屋，免費開放參觀，邀請樂迷到場盡情享受獨一無二音樂假期。

更多資訊可上活動官網查詢，貴人散步音樂節：http://www.lucfest.com，台南城市音樂節：https://musiccitytainan.com

超過60組演出樂團、8場音樂論壇將在台南多個場館舉辦。圖/主辦單位提供
超過60組演出樂團、8場音樂論壇將在台南多個場館舉辦。圖/主辦單位提供
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「貴人散步音樂節」公布最終陣容，受歡迎的茄子蛋樂團將到台南開唱。圖/主辦單位提供
「貴人散步音樂節」公布最終陣容，受歡迎的茄子蛋樂團將到台南開唱。圖/主辦單位提供
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