海洋漁村創新黑客松將登場 基隆對開發好手發召集令

2019-09-24 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市第一屆「海洋漁村創新黑客松競賽」（漁創松）將於10月19、20日在海洋科技博物館登場，市府今天發出召集令，號召各界軟體程式開發好手報名參加，即日起受理報名至10月7日止，冠軍可得到6萬元獎金。

基隆市長林右昌表示，基隆市政府首次與水土保持局、海洋大學及海科館等單位合作舉辦「海洋漁村創新黑客松」，可說是全新的作法跟嘗試，除了感謝中央單位的全力支持，更希望能夠引進民間與年輕朋友的創意想法，解決漁村面臨的課題，希望全國有想法的創新伙伴都能夠集結來，一起為漁村與環境的永續經營提供想法。

市府說，黑客松（Hackathon）的英譯是程式設計馬拉松，大家聚在一起短時間激盪出跳脫框架的改善方案。此次漁創松針對海洋及漁村共提出十大議題，題目源自於海洋大學團隊在八斗子區域的長年觀察，並邀請近年積極參與基隆海洋漁村未來規劃的多個機構共同出題，包含海科館園區指引系統開發、海洋貨幣推廣、舢舨漁船轉應用等，參賽者可以從中選題參賽，亦可自行提出值得關注的海洋漁村相關議題，提出相應的解決方案呈現，為全世界的海洋漁村找到永續發展的方向，更有機會爭取高額比賽獎金與後續合作機會。

活動即日起開始報名，歡迎18歲以上的有志青年自行組隊報名，主辦單位9月28日將舉行台北場說明會，聆聽海洋科技應用現況、黑客松參賽者經驗分享、專家建議解題分析，並與不同專業領域但共同熱愛海洋的參與者組隊參賽，一起運用跨界思維與創新應用。