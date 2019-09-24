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花蓮縣定古蹟檢察長宿舍原貌修復 今工法解密

2019-09-24 16:39聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」經縣府爭取花東基金、文化部經費，投入2千多萬元依原貌修復後，去年揭牌啟用，今年4月開放參觀；文化局今天請來老匠師林樹，示範修復時的竹編夾泥牆的作法，為老屋「解密」。

為了修復有83年屋齡的檢察長宿舍，共請來全台6名專業匠師，76歲的林樹是唯一的花蓮匠師，負責以竹編夾泥牆的傳統泥作工法，修復老屋牆面，今天展示這項已少人使用的泥作工法。

林樹說，竹編夾泥牆作法很複雜，要先用竹片編織好支撐牆壁的「木摺牆」，再填上有黏性的泥土、米糠、稻稈，攪拌成的塗料，最後再刷上石灰；加入米糠和稻桿的用意讓牆壁「呼吸」，也更耐震，不過這種牆最怕遇到水，一旦被水滲入，會讓泥土喪失黏著度，從內往外崩解。所以，竹編夾泥牆只要做好防水，可以撐上百年，現在的工法還可以防止白蟻，更加耐久。

工地主任沈亦琦表示，這項修復工程相當慎重，請來全台專精木作、瓦作、泥作等不同領域匠師，泥作部分，因為每面牆都需要3層塗壁手續，而且每個塗層都要全乾，才能塗下一層，比一般水泥牆壁要多花2到3倍時間，若施工期間天氣不佳，還會再拉長。另外，所用的泥土要較具黏性，工作團隊甚至到稻田採買較適合的泥土。

花蓮縣文化局表示，檢察長宿舍位於花蓮市三民街，為日式木構高等官第二種住宅，也是花東地區最高司法機關—台北地方法院花蓮港支部唯一的歷史證據，1993年因檢察長遷移到新居而閒置。

文化局從2007年會同文化資產專家學者現勘，2008年7月公告為花蓮縣定古蹟，2012年至2015年獲得文化部文化資產局補助，完成調查研究計畫及規畫設計，2016年爭取到花東基金挹注修復，是花蓮第一處所辦理古蹟修復的案例。

今起至12月1日舉辦修復展覽，主幹部分以闡述檢察長宿舍歷史、修復、文資保存、再生利用為主，附加介紹和檢察長宿舍相關的重要人物誌，支系部分考量民眾對日式建築的陌生，除了簡介日式建築結構，也特別介紹修復工法。

花蓮在地泥作匠師林樹示範竹編夾泥牆工法。記者王燕華／攝影
花蓮在地泥作匠師林樹示範竹編夾泥牆工法。記者王燕華／攝影
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花蓮檢察長宿舍修復展，展出修復竹編夾泥牆時使用素材。記者王燕華／攝影
花蓮檢察長宿舍修復展，展出修復竹編夾泥牆時使用素材。記者王燕華／攝影
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修復宿舍日式建築

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