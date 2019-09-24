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不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12聯合報 記者吳淑君╱即時報導

歷史建築阿根納造船廠是這次潮藝術計畫進駐亮點之一，白天有彩虹，晚上有燈光照明，令...
歷史建築阿根納造船廠是這次潮藝術計畫進駐亮點之一，白天有彩虹，晚上有燈光照明，令人期待。記者吳淑君／攝影
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台電在中秋夜點亮十三層遺址，低色溫黃光搭配琥珀色光，重現黃金山城，民眾驚呼好有希臘神殿的fu，無獨有偶，基隆潮藝術也要讓阿根納造船廠亮起來，策展人蘇瑤華說，這是阿根納造船廠首次藝術進駐，白天有彩虹，晚上有燈光照明，他們沒有要媲美十三層，而是想在修復再利用之前，讓阿根納在這次藝術節有不一樣的展現。

最近很夯的水湳洞，台電中秋節點亮十三層遺址，阿根納造船廠活化，還有今年初營運的深澳鐵道自行車，在早年，他們全都在「水八線」上，當年為了運送礦砂到日本，扮演著重要角色。

巧的是，繼十三層點亮後，阿根納也要在27日點亮，是想媲美十三層嗎？策展人蘇瑤華說，這是完全不同的概念，十三層花了幾千萬元，傾國家之力，阿根納不能相比，但他們用全部的心力，希望它的點亮，讓大家關注到基隆還有更多類似阿根納這樣，看得見但還沒有感受到文化遺產的東西，慢慢可以被看見。

透過彩虹忽隱忽現讓大家看到，想知道阿根納過去有什麼樣的歷史，希望阿根納是看得見的地方，白天有彩虹，晚上有燈光照明，阿根納被指定為文化資產，在未來做修復再利用之前，在這次藝術節讓它有不一樣的展現。

歷史建築阿根納造船廠是這次潮藝術計畫進駐亮點之一，日籍藝術家水內貴英，將在阿根納造船廠展現七彩的虹之美。傍晚則由燈光藝術家陳宗寶，利用投射燈為阿根納造船廠打亮新風貌，呈現阿根納造船廠的歷史痕跡及夜間特質。

潮藝術活動記者會市長林右昌致詞指出，最近這幾年舉辦的大型慶典音樂活動，市府跳脫過去傳統的作法，把整個基隆港市的水岸空間串聯起來，潮藝術的策展活動越來越成熟，感謝參與藝術家賦予這個城市新的藝術能量，他也邀請策展老師跟藝術家們從現在開始愛上基隆，甚至成為這個城市的一份子。

文化局表示，本次潮藝術共有基隆文化中心廣場、正濱漁港及阿根納造船廠等三個展場，作品有13組件，藝術家蔡潔莘作品「讓我們今天就擁抱！」放置於文化中心廣場，讓民眾近距離擁抱與體驗藝術。

正濱漁港地區由獲選「威尼斯建築雙年展—台灣館」的曾志偉團隊「自然洋行建築事務所」改造基隆公車站，作品〈城市中的舶〉與公車亭結合繫船柱形象，將做為漁港地區重要入口意象。

另外漁港周邊更匯聚各種型態作品，包含有VR藝術家陶亞倫、新銳創作者李承亮、何彥諺，一同運用鐵殼漁船空間結合科技藝術建構奇幻場景，打造屬於基隆的海上美術館。

金屬雕塑藝術家的許廷瑞、在地青創團隊負責人林書豪、藝術家舒晴、律佑都將以基隆在地為題創作，知名的國際藝術村竹圍工作室也將於展覽期間進駐，形成港口藝術村，透過邀請國際藝術家邀請與交流，一同創造藝文社群與在地價值。潮藝術從9月27日開展到11月8日。

水八線起點十三層點亮後，終點阿根納造船廠也要亮起來了，令人期待。圖／空中攝影張東...
水八線起點十三層點亮後，終點阿根納造船廠也要亮起來了，令人期待。圖／空中攝影張東隆提供
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歷史建築阿根納造船廠是這次潮藝術計畫進駐亮點之一，白天有彩虹，晚上有燈光照明，令...
歷史建築阿根納造船廠是這次潮藝術計畫進駐亮點之一，白天有彩虹，晚上有燈光照明，令人期待。圖／謝志煌提供
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十三層遺址在中秋夜點亮，重現黃金山城，令人驚豔。記者許正宏／攝影
十三層遺址在中秋夜點亮，重現黃金山城，令人驚豔。記者許正宏／攝影
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潮藝術將從9月27日開展到11月8日，今天上午開記者會介紹藝術家陣容。記者吳淑君...
潮藝術將從9月27日開展到11月8日，今天上午開記者會介紹藝術家陣容。記者吳淑君／攝影
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藝術家基隆港歷史建築

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