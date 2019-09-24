基隆市區義一路將路基改善、全面刨鋪 不再補丁路

2019-09-24 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



市長林右昌今天前往視察，指義一路將進行刨鋪改善，籲請市民配合義一路施工期不便，完工後絕對讓大家驚豔。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市義一路是市區重要幹道，過去道路品質為市民詬病，市府將進行全面刨鋪，本周五晚間開始連續3晚整修刨鋪。市長林右昌今天前往視察，指義一路將進行刨鋪改善，籲請市民配合義一路施工期不便，完工後絕對讓大家驚豔。

林右昌說，義一路是基隆市重要幹道，過去道路品質為市民詬病，市府要進行全面刨鋪，預計周五晚上9時開始整修刨鋪。屆時提升道路品質，IRI平均值高速公路是2，義一路到3.5以下，除將大幅增加平整度，把100多個人手孔蓋降到13個必要的。

林市長表示，信三路道路改善案，已在8月底提前完工開放用路人使用，市府對市區道路品質要求越來越高。對義一路全面刨鋪，他籲請市民施工期間配合忍耐一下，這次刨鋪面積近1萬平方公米，分段來施工。完成後，將帶給大家一條平順、平整有高品質義一路。

工務處指出，義一路道路改善工程，將自27到29日，每天夜間9時施作至隔天上午6時，將義一路畫分三街廓依序施作，並進行管線整合與汰換、人手孔調降、實施路基改善及道路全面銑鋪。