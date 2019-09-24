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港天宮、白沙屯雙媽祖11月花蓮合體 遶境路線確定

2019-09-24 15:33中央社 花蓮縣24日電

花蓮境內最大媽祖廟港天宮11月將舉行36週年宮慶，今年首度邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，將於11月22日起展開3天2夜遶境進香，遶行花蓮4鄉鎮市。

港天宮董事長賴榮文表示，廟方經向媽祖請示邀請白沙屯媽祖前來為花蓮一起遶境祈福，擲筊獲雙方同意，訂於11月22日至24日舉行，今公布路線圖，將繞行花蓮、吉安、壽豐、鳳林等4鄉鎮市，包括0206地震嚴重災區，為往生者祈福。

賴榮文指出，將依傳統舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕與安座等主要典禮，除了遶境，將提前在17日先舉辦5天法會，加上3天遶境，全部活動共有8天。

港天宮指出，第1天11月22日晚間6時從花蓮代天府出發，行經花蓮金三角鬧區徒步遶境；第2天23日上午6時從花蓮港天宮出發行經花蓮勝安宮到客家事務處，在遶境帝君廟聖天宮回花蓮港天宮；第3天24日6時從花蓮港天宮出發至鳳林壽天宮，行經鳳林鎮至碧雲寺採跳躍式徒步壽豐鄉國聖廟。

縣長徐榛蔚今天出席港天宮記者會，她說，媽祖的慈悲及關懷讓全民都能感同身受，希望媽祖賜福花蓮，讓花蓮的各行各業都能事事順利，也歡迎民眾一起來祈福，並當花蓮觀光的推手。

白沙屯媽祖遶境徐榛蔚

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