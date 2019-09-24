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不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市潮藝術即將在27日開幕，有13個藝術計畫進駐創作，布展場地從文化中心拉到正濱漁港，還有阿根納造船廠，不務正業男子Ayo也是參展者之一，他為家鄉推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘的滋味，市長林右昌說，用基隆在地食材做的便當，最有男子味，吃了之後秒變男子漢。

30歲的Ayo，是基隆人，兩年前放棄了正職工作，踏上一個人的料理創作旅程，除了在社群媒體上分享，還出書「台味便當」，很受歡迎。

文化局上午召開潮藝術記者會，Ayo說，他受邀回基隆參加潮藝術活動，就想呈現夏末初秋基隆的味道，他把記憶中基隆他喜歡的味道抓進來，有熟悉的咖哩炒麵，小卷，還只有基隆才有的碳烤古吉拉當主食。

做成日式洋食咖哩炒麵麵包，上頭有很大塊海鮮，直火炙烤；日式炊飯飯糰上頭鋪上小卷，也是火烤，還有一些炸物，味道比較強烈濃厚，比較男人的味道，因此取名港口男子漢便當；他重新詮釋基隆食材和飲食文化，希望讓更多人認識基隆，基隆飲食文化底薀是很豐富的。

林右昌說，基隆是海洋的城市，有很多漁船，很多海上男兒，用基隆在地食材做的便當，最有男子味，吃了之後變成男子漢，港口男子漢便當很不一樣的食材處理方法，看得出創意。「市長今天要成為男子漢嗎？」記者問，林右昌笑稱「我在減重，請不要害我。」

Ayo說，10月12以及10月26日，在正濱漁港會有便當快閃活動，用基隆特殊食材做的隱藏菜色，也會在十月底出現，歡迎大家來正濱漁港找他們吃飯聊聊天，看藝術家作品。

正業男子Ayo，他為家鄉基隆推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘...
正業男子Ayo，他為家鄉基隆推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘的滋味。記者吳淑君／攝影
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正業男子Ayo，他為家鄉基隆推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘...
正業男子Ayo，他為家鄉基隆推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘的滋味。記者吳淑君／攝影
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正業男子Ayo，他為家鄉基隆推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘的滋味。記者吳淑君／攝影
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正業男子Ayo，他為家鄉基隆推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘的滋味。記者吳淑君／攝影
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基隆市潮藝術即將在27日開幕，有13個藝術計畫進駐創作，佈展場地從文化中心拉到正...
基隆市潮藝術即將在27日開幕，有13個藝術計畫進駐創作，佈展場地從文化中心拉到正濱漁港，還有阿根納造船廠。記者吳淑君／攝影
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基隆便當正濱漁港

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