基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機
基隆市政府節能家電補助第二波申請作業，市府原先預計在9月受理，但目前已近月底，不少市民關心何時申請。市長林右昌今天說，正在向中央申請作業中，待經費及計畫細節確定後就會一次完整公布，避免民眾困擾，他並證實，這次仍有上次大受歡迎的除濕機，因有上次的經驗，這次在補助金額及申請方式都會有調整。
今年4、5月市府公布並受理節能家電補助，由於基隆潮濕多雨的天氣，市府特別在冷氣、冰箱項目，因地制宜加入除濕機項目的補助，但因除濕機大受歡迎，申請人數爆量，超乎預期，民眾大排長龍，除濕機的額度3天就額滿，不少人向隅。
林右昌今天在市務會議後記者會說，有上次的經驗，補助的方式、金額市府工務處都會進行調整，兼顧普及性及公平性，敬請民眾靜待市府公布細節，會一次完整對外公布，避免民眾的困擾。
5月的住宅家電汰換補助計畫，購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3000元；除濕機每公升補助400元，最高補助至20公升，補助金額最高不超過每台售價二分之一。當時各項經費，冷暖氣機、電冰箱補助款金額924萬，除濕機220萬，住商部門節能設備汰換1千萬，全部總計2100多萬元，金額無法互相支援。
市府工務處事後檢討指出，會記取教訓，檢討改善，除濕機會改採定額補助，且限制申請台數，並考慮改變申請方式，避免民眾大排長龍的麻煩。但現在申請方式及金額要如何調整？市府今天表示，會全部確定後再完整公布細節。
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