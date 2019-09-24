親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印尼學運集結中！數萬學生包圍國會的「反惡法大遊行」

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣阿美族籍平地原住民立委廖國棟今天上午找來30餘位阿美族人陪同，在台東市國際地標舉辦「原住民傳統海域法制化記者會」，宣示他成功爭取政府返還46萬公頃原住民傳統海域，且年底前全部畫設完成，未來非原住民在傳統海域漁撈須經原民會同意，只是媒體追問法源依據，廖國棟才尷尬回應「還待立法」。

國內原住民從民國104年就爭取傳統土地與海域法立法及領域畫設，其中海域部分涉及政府許多相關部會法令的限制，一直無法畫設。不過，廖國棟今天上午舉行記者會，宣布收到內政部營建署公文，公文指「俟各部會均無其他意見，擬於9月底完成許可核發作業」，原住民傳統海域終於可以畫設。

廖國棟說，營建署同意將先從台東縣除綠島以外，9月底前畫設3522平方公里的原住民傳統海域，其中台東縣從達仁鄉到長濱鄉近岸3海浬，蘭嶼則是近6海浬都是原住民傳統海域。另年底前將再分別畫出花蓮和屏東縣的原民傳統海域，三個縣總共要畫出4647平方公里（約46萬公頃）的原住民傳統海域。

廖國棟表示，爭取原住民傳統權益一直是努力的目標，但如何兼顧漢人權益，避免原漢衝突也是他的主張，所以未來原住民傳統海域的使用權採既有優先、原住民優先，即已經在使用的漢人，如沿岸定置漁場可以繼續使用，其他部分非原住民在傳統海域漁撈，事前須向原住民委員會提出申請並獲得同意，希望達到原漢共用共榮。

立委廖國棟今天宣稱從台東縣達仁鄉至長濱鄉沿岸外推3海浬、蘭嶼周邊6海浬都屬原住民...
立委廖國棟今天宣稱從台東縣達仁鄉至長濱鄉沿岸外推3海浬、蘭嶼周邊6海浬都屬原住民傳統海域。記者羅紹平／攝影
分享
立委廖國棟今天上午舉行記者會，宣布成功爭取政府返還46萬公頃統海域。記者羅紹平／...
立委廖國棟今天上午舉行記者會，宣布成功爭取政府返還46萬公頃統海域。記者羅紹平／攝影
分享
立委廖國棟今天宣稱從台東縣達仁鄉至長濱鄉沿岸外推3海浬、蘭嶼周邊6海浬都屬原住民...
立委廖國棟今天宣稱從台東縣達仁鄉至長濱鄉沿岸外推3海浬、蘭嶼周邊6海浬都屬原住民傳統海域。記者羅紹平／攝影
分享
立委廖國棟今天宣稱從台東縣達仁鄉至長濱鄉沿岸外推3海浬、蘭嶼周邊6海浬都屬原住民...
立委廖國棟今天宣稱從台東縣達仁鄉至長濱鄉沿岸外推3海浬、蘭嶼周邊6海浬都屬原住民傳統海域。記者羅紹平／攝影
分享

原住民廖國棟台東2020選舉2020選舉台東縣立委

相關新聞

基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機

2019-09-24 13:05

花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25

宜蘭冬山火災2死5傷 鄉長率主管一日捐暖受災戶的心

2019-09-24 11:59

基隆中油碇內加油站3千萬改善 10月1日完工復業

2019-09-24 10:03

蘭陽地質特展 扭蛋拿貫通石

2019-09-23 23:38

花蓮新興路拓寬 明年6月完工

2019-09-23 23:03

叫她SUPER教師 大病後「帶學生做公益」

2019-09-23 22:59

加快圖資整合 林右昌盼中央編特別預算

2019-09-23 22:43

池上美景現身高捷美麗島站 拍照打卡送關山米乖乖

2019-09-23 16:58

兩動力飛行傘長驅直入基隆港 港公司：無法可管

2019-09-23 12:11

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／建造智慧城市要花多少時間？林右昌：基隆要20年

2019-09-23 16:03

扭蛋機可買到貫通石！宜蘭地質時光特展打包助運神器

2019-09-23 15:15

花蓮市兩道路拓寬紓車流 預計明年六月完工

2019-09-23 13:00
看更多

熱門文章

士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販

2019-09-23 16:35

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

綠軍修理韓國瑜批6點半下班太早 結果卻害到自己人

2019-09-23 17:41

台南雙胞胎氣爆意外善款竟然這麼多 里長：別再捐了

2019-09-23 13:12

真扯！民眾棄養雞鵝 八德埤塘公園連天竺鼠都有人放生

2019-09-23 16:35

影／高市議員質疑挖石油預算編在哪 韓國瑜：挖石油是誰講的？

2019-09-23 15:02

飆車事故頻傳 汐萬路要加入科技執法

2019-09-23 19:08

彰化縣西濱快最後1哩路完工 25日芳苑大城段有交管

2019-09-23 21:14

沒說過市府要挖石油 韓國瑜澄清是說這些前提下

2019-09-23 21:24

「大港開唱」飆髒話後遺症 北市文化團體表演增禁令

2019-09-23 15:42

韓國瑜遭批未編挖石油預算 藍委：早就編列好幾年！

2019-09-23 22:12

「文化局不是政治提款機」 高雄現任局長開槓前局長

2019-09-23 14:30

北市罰坑客水果攤1200元 朱學恒：坑1.5個遊客就賺回

2019-09-23 16:56

影／被好姊妹點名 雲林縣政府開箱秀這些

2019-09-23 14:03

高市預算說明會宛如質詢 韓國瑜：有點錯愕

2019-09-23 13:10

彰化前瞻爭取55億 去年執行率僅13.6%要加把勁了

2019-09-23 19:13

社工加薪了！ 竹市109年投入447萬元 留下專業社工人才

2019-09-23 14:02

士林夜市水果攤坑客 消保自治條例恐罰不到

2019-09-23 14:02

建弘書局45載拉下鐵門 創辦人：正面迎網路世代

2019-09-23 17:16

台知園區縮減50公頃 楊文科釋善意願讓步調整配地比例

2019-09-23 19:29

花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25

洋蔥苗死一片價格貴森森 彰化議員問：現在種什麼好？

2019-09-23 21:25

影／議會能正常上下班？ 黃偉哲：頂多北韓有

2019-09-23 15:27

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

2019桃園市大觀盃全國馬拉松 12月全家觀景追風賞秘境

2019-09-23 16:14

天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07

影／建造智慧城市要花多少時間？林右昌：基隆要20年

2019-09-23 16:03

影／360年來首航 後壁泰安宮500人湄洲媽祖謁祖

2019-09-23 15:29

韓國瑜讚李四川 優秀公務人員值得大家肯定

2019-09-23 21:12

未編挖石油預算？ 韓國瑜：誰講要挖石油

2019-09-23 23:44

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43

嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45

2019台灣設計展在屏東 11品牌入選「好屏未來市」

2019-09-23 14:55

汐止「大麥克風」換裝 星光橋全新夜間光雕超炫麗

2019-09-23 14:19

關鍵一哩路／機捷A22站 提前在110年通車

2019-09-23 23:32

石碇兩公廁重新翻新 遊客好感度躍升

2019-09-23 19:09

陳致遠當關主！戰鬥陀螺球星PK賽 打造汐止棒球重鎮

2019-09-23 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top