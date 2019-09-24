宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣阿美族籍平地原住民立委廖國棟今天上午找來30餘位阿美族人陪同，在台東市國際地標舉辦「原住民傳統海域法制化記者會」，宣示他成功爭取政府返還46萬公頃原住民傳統海域，且年底前全部畫設完成，未來非原住民在傳統海域漁撈須經原民會同意，只是媒體追問法源依據，廖國棟才尷尬回應「還待立法」。

國內原住民從民國104年就爭取傳統土地與海域法立法及領域畫設，其中海域部分涉及政府許多相關部會法令的限制，一直無法畫設。不過，廖國棟今天上午舉行記者會，宣布收到內政部營建署公文，公文指「俟各部會均無其他意見，擬於9月底完成許可核發作業」，原住民傳統海域終於可以畫設。

廖國棟說，營建署同意將先從台東縣除綠島以外，9月底前畫設3522平方公里的原住民傳統海域，其中台東縣從達仁鄉到長濱鄉近岸3海浬，蘭嶼則是近6海浬都是原住民傳統海域。另年底前將再分別畫出花蓮和屏東縣的原民傳統海域，三個縣總共要畫出4647平方公里（約46萬公頃）的原住民傳統海域。