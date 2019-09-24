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花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮港天宮36周年宮慶，將於11月22日晚間起，展開3天2夜遶境進香，苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖受邀，屆時也將到花蓮同行，雙女神「同框」，遶行花蓮、吉安、壽豐、鳳林等鄉鎮市，預計將吸引數萬名信徒跟隨。

港天宮及白沙屯拱天宮媽祖遶境祈福活動，獲得花蓮縣長徐榛蔚大力支持，縣府局處協助，安排遶境路線及駐駕停留地點。今天上午廟方公布路線圖，歡迎民眾與雙女神同行。

港天宮董事長賴榮文表示，經向媽祖娘娘擲筊請示後，這項盛大的遶境祈福活動，訂於11月22日至24日舉辦，將依傳統舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕與安座等主要典禮，之後還將一連舉辦5天法會，全部活動共8天。

路線為第一天11月22日晚間6時從花蓮代天府出發，行經花蓮金三角鬧區徒步遶境，雙媽祖一同遶境花蓮市中心。第二天11月23日清晨6時從花蓮港天宮出發，行經花蓮勝安宮至花蓮縣政府客家事務處，再遶境帝君廟聖天宮回花蓮港天宮。

第三天11月24日，同樣是清晨6點從花蓮港天宮出發，一路走至鳳林壽天宮，行經鳳林鎮至碧雲寺採跳躍式徒步壽豐鄉國聖廟，花蓮港天宮天上聖母及白沙屯媽祖整個遶境祈福活動，賴榮文將率港天宮董監事一起走路，共同祈求保佑花蓮平安、更繞到0206最嚴重的災區，為其往生者祈福。

徐榛蔚說，媽祖的慈悲及關懷讓全民都能感同身受，並且希望媽祖賜福花蓮，讓花蓮的各行各業都能事事順利，也歡迎民眾一起來祈福，並當花蓮觀光的推手。

花蓮縣長徐榛蔚（前排中）、港天宮董事長賴榮文（前排左）等人，一起向港天宮媽祖上香...
花蓮縣長徐榛蔚（前排中）、港天宮董事長賴榮文（前排左）等人，一起向港天宮媽祖上香祈福。記者王燕華／攝影
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花蓮港天宮、苗栗白沙屯拱天宮媽祖，在縣府和地方協助下，11月將首度同框在花蓮遶境...
花蓮港天宮、苗栗白沙屯拱天宮媽祖，在縣府和地方協助下，11月將首度同框在花蓮遶境。記者王燕華／攝影
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花蓮港天宮媽祖與苗栗通宵鎮的白沙屯拱天宮媽祖，11月將同框在花蓮遶境，港天宮今公...
花蓮港天宮媽祖與苗栗通宵鎮的白沙屯拱天宮媽祖，11月將同框在花蓮遶境，港天宮今公布路線圖。圖／港天宮提供
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花蓮港天宮董監事一鞠躬，感謝各界協助這次活動。記者王燕華／攝影
花蓮港天宮董監事一鞠躬，感謝各界協助這次活動。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚邀請民眾11月一起到花蓮遶境祈福。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚邀請民眾11月一起到花蓮遶境祈福。記者王燕華／攝影
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白沙屯媽祖遶境徐榛蔚

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