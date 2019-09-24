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基隆中油碇內加油站3千萬改善 10月1日完工復業

2019-09-24 10:03聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆中油碇內加油站3千萬元改善，10月1日完工復業。圖／議員林旻勳提供
基隆中油碇內加油站3千萬元改善，10月1日完工復業。圖／議員林旻勳提供
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基隆市暖暖區源遠路碇內加油站，去年12月進行輸油管線汰換及站屋整修修，原編列2440萬元經費重新修整，但是在工程進行時、站體下方挖掘到堅硬的岩盤，導致必須變更相關設計，追加工程預算至3000萬元，工程未能如期完工，居民咸感不便。中油已確定9月底完工，10月1日復業。

市議員林旻勳說，碇內加油站完工了對居民而言是很好消息，10月1日重新營業，加油站在去年12月開始進行整建施工，原先預期今年6月底完工，後來變更設計。在整建工程期間，他協調油罐車每周四到承福宮廟前廣場服務，主要是體恤銀髮族長輩、菜籃族及帶著小朋友的媽媽們等騎乘機車民眾，油罐車服務將在本周四最後一次服務，感謝中油基隆營運處。

由於此處加油站是碇內地區唯一的一處，工程未能如期完成，居民十分不便。目前碇內地區民眾加油，都要改到較遠的八堵加油站或是瑞芳加油站，對於家庭主婦、年長者來說十分不便，。碇內地區的市民、商家曾向立委蔡適應、林旻勳反映，希望可以盡速完工。

蔡適應7月曾會同市議員林旻勳、市政府、中油等相關單位到場會勘，中油公司說明因為挖掘到岩盤，考量安全的問題、重新變更設計，承諾會在9月底前完工。而有關站體周遭環境的整修，包含號誌、周遭交通動線安全等，蔡適應服務處協助中油和市府相關單位，同步進行改善，讓碇內加油站可以一步到位提供服務。

基隆中油碇內加油站3千萬元改善，10月1日完工復業。圖／蔡適應辦公室提供
基隆中油碇內加油站3千萬元改善，10月1日完工復業。圖／蔡適應辦公室提供
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基隆中油碇內加油站3千萬元改善，10月1日完工復業。圖／蔡適應辦公室提供
基隆中油碇內加油站3千萬元改善，10月1日完工復業。圖／蔡適應辦公室提供
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加油站中油蔡適應

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