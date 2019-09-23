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花蓮有機農業論壇 徐榛蔚盼成為全國領頭羊

2019-09-23 18:35中央社 花蓮縣23日電

花蓮縣長徐榛蔚。圖為資料照片。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚。圖為資料照片。記者王燕華／攝影
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花蓮縣政府舉辦有機農業論壇，縣長徐榛蔚盼花蓮不只是有機農業發展的領頭羊，未來將成為全國有機農業研究重鎮。前行政院長張善政期許台灣有機農業擁有接軌國際的無限潛力。

花蓮縣政府主辦第一屆「2019年花蓮有機農業論壇」今天在花蓮美侖大飯店舉行。論壇探討台灣有機農業升級及創新產銷策略，邀請張善政、台東縣長饒慶鈴、台灣大學生物資源暨農學院長盧虎生、財團法人中衛發展中心前董事長蘇錦夥、中央畜產會副執行長王旭昌等產官學、農民及通路業者約500人與會。

張善政致詞表示，落籍花蓮至今年已10年，他在花蓮的農地上種水果、花草有一些心得，也佩服花蓮一些有心人士從事有機耕種。去年香蕉盛產導致蕉價大跌，後來的火龍果、鳳梨等也面臨崩盤，都令他感到憂心。

他提出現行農業應解決的問題，結合無人機等智慧科技與大數據投入運用等產業發展趨勢，期許台灣有機農業擁有接軌國際市場的無限潛力。

徐榛蔚致詞時指出，花蓮自2004年開始推動有機農業以來，迄今已發展為全台有機驗證面積最大的縣市，有近1/4的有機驗證面積，其中有機水稻、有機蔬菜面積都是全台最大，特別是台灣有機稻米約4成來自花蓮、有機蔬菜面積也占全台面積的13%，這些都是花蓮發展有機農業的成果。

徐榛蔚說，有機農業是花蓮縣政府力推的重要政策，藉由有機驗證費用差額的補助，花蓮是全國唯一有機驗證不用再另外付費的縣市，同時與中央單位合作，協助有機農友提送機械設施（備）補助，另提供每公頃新台幣1800元的有機質肥料補助。

此外，辦理有機農產品行銷，與在地農會及全國通路合作，也積極推動線上商城，讓花蓮縣的有機農產品出得去、錢進得來。

徐榛蔚說，首座國家級的「有機農業研究中心」落腳花蓮，今年4月已進入主體建物細部設計，花蓮不只是台灣有機農業發展的最快的領頭羊，未來更將成為全國有機農業研究重鎮。

論壇分三大議題，分別為「有機農業產業升級及未來發展方向」、「有機農業產銷創新策略」、「國內有機農產品只能有素食選擇嗎？有機畜牧業的解方」，邀請台灣大學農藝學系名譽教授郭華仁、農委會有機農業推動大使陳世雄、農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場長蘇安國等進行會談交流。

徐榛蔚農委會

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